Novak Djokovic y Cristiano Ronaldo intercambiaron regalos en Lisboa y confirmaron su vigencia

Un verdadero cruce de leyendas tuvo lugar en Lisboa con el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Novak Djokovic, dos de las mayores figuras del deporte mundial. El tenista y el futbolista se reunieron en el Lisboa Racket Centre, propiedad del portugués, y el momento fue inmortalizado y compartido por el club en sus redes sociales. Intercambiaron regalos y rieron juntos.

“El nuevo dúo de lujo del LRC”, escribió la institución portuguesa en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambos. En la imagen, el tenista serbio posa con la camiseta número “7″ del Al-Nassr firmada por el astro portugués, mientras que Ronaldo sostiene una remera roja de Lacoste autografiada por el 24 veces campeón de Grand Slam. Ambos deportistas repostearon la imagen para mostrarle a sus seguidores la importancia del encuentro.

Los deportistas compartieron la foto en sus redes sociales

Cristiano Ronaldo compró el 100% del Lisboa Racket Centre y se sumergió de lleno en el mundo del pádel. La adquisición incluyó un complejo enorme dedicado a este deporte en crecimiento y se sumó a otras inversiones del futbolista en distintas actividades.

Uno de los regalos que intercambiaron Cristiano y Novak (Foto: @lisboaracketcentre)

Durante el encuentro, el portugués también recibió una raqueta firmada por Djokovic con un detalle muy gracioso. “Para Cris, CR7, siiiuuu”, escribió Novak, en referencia al famoso grito de gol del ex delantero del Real Madrid, Manchester United y Juventus. Además, el Lisboa Racket Centre recibió una pelota de tenis gigante con la firma del serbio, que quedará exhibida en sus instalaciones.

El regalo de Djokovic para Ronaldo (Foto: @lisboaracketcentre)

Días atrás, Djokovic había mencionado a Ronaldo como una de sus inspiraciones: “La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Ver a LeBron James y a Cristiano Ronaldo competir a los 40 años me resulta inspirador”.

El pasado 18 de octubre, Cristiano anotó el gol número 949 de su carrera, lo que lo dejó a solo 51 goles de alcanzar los 1000 goles en total, un hito que podría lograr durante 2026. El futbolista juega con un nivel destacado tanto en su club Al-Nassr de la Liga Saudí como en la selección de Portugal, con la intención de participar en su sexta Copa del Mundo en 2026.

Por su parte, Novak tuvo una buena actuación, pero sin lograr el título en el Six Kings Slam 2025, que se celebró en Riad, Arabia Saudita. En la fase de semifinales, fue derrotado por Jannik Sinner por un marcador de 6-4 y 6-2, en un partido donde el italiano fue claramente superior. El número 1 del ranking mundial se quedó con la corona tras el triunfo en la final frente al español Carlos Alcaraz.

No obstante, en su última publicación en X, el serbio avisó que no participará del Máster 1000 de París y no especificó los motivos. “Querido París, lamentablemente no competiré en el @RolexPMasters de este año. Tengo recuerdos increíbles y grandes éxitos allí a lo largo de los años, especialmente por haber podido conquistar el título en 7 ocasiones. Espero verlos el próximo año. Merci”, escribió el número 5 del ranking ATP y mayor ganador de Grand Slams de la historia.