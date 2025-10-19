Cristiano Ronaldo metió un golazo en la goleada de Al Nassr, lo festejó con la tribuna y achicó la distancia para llegar a los 1000

Así como Lionel Messi tuvo una noche soñada con Inter Miami, Cristiano Ronaldo montó su propio show en Arabia Saudita: metió un golazo en la goleada 5 a 1 de Al Nassr a Al Fateh por la Saudi Pro League y acortó aún más la distancia para llegar a los 1000 tantos en su carrera, una marca que tiempo atrás aseguró que tiene en la mira. Además celebró la victoria con un festejo particular con la hinchada y en el que participó con el popular streamer Darren Jason Watkins Jr. (más conocido como "Speed“), quien es un confeso fanático del delantero portugués.

El marcador estaba igualado con un tanto por lado a los 59 minutos. Cristiano tenía la posibilidad de destrabarlo con un penal. Sin embargo, pese a un buen remate, el arquero rival le tapó el disparo.

Sin embargo, un minuto después, tuvo revancha: el goleador europeo -que en cuatro partidos del torneo promedia un gol por encuentro- recibió la pelota volcado sobre la banda izquierda, al borde del área, y con solo dos toques se hizo un espacio para hallar un hueco por donde patear. Así, sacó un potente remate inatajable que quebró la paridad en el marcador.

El penal errado de CR7 y el golazo con el que el portugués ponía en ventaja a su equipo

Con este tanto, Ronaldo llegó a los 949 tantos y se acercó aún más a los 1000. De esa manera, debido a que Al Nassr se afianzó en la punta del campeonato y el delantero achicó la distancia para el récord, los jugadores celebraron el triunfo con los hinchas que estaban en la tribuna e hicieron un festejo particular, en el que aplaudieron al ritmo de un bombo que era tocado por Speed.

Incluso, en el estadio se vivió un cómico momento: el streamer no sabía cómo tocar el bombo, a pesar de que los hinchas le explicaron, y Ronaldo tuvo que enseñarle, entre risas, cómo hacerlo desde el campo de juego.

El golazo de CR7 grabado desde la tribuna

Un año atrás, cuando el delantero portugués llevaba 899 goles en su carrera, expresó su intención de alcanzar los 1000 gritos y lanzó una chicana contra Pelé, a quien se le reconocen 757 tantos oficiales, pero se estima que anotó 1284.

“Para mí, la mejor marca que puedo tener es alcanzar, primero los 900 goles, y después llegar a los 1000. Es mi desafío”, señaló el delantero portugués en una charla con su excompañero Rio Ferdinand para su canal de Youtube, y continuó con su explicación y lanzó una chicana para Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, quien en 1969 celebró la anotación de su tanto número 1000, pero de quien no existe evidencia visual sobre cada uno de ellos. “Con una diferencia: todos los goles que hice están en video y lo puedo probar”, declaró Ronaldo.

En efecto, ambos comenzaron a reír y Ferdinand le retrucó al goleador respecto a sus declaraciones: “Sos un cabrón. Te referís a Pelé, Di Stéfano, Eusébio”. Así, el “Bicho” respondió que respeta a cada uno de ellos, pero volvió a bromear: “Es más, si querés más goles puedo traer de los entrenamientos también, así que no hay problema. Todos los goles con video y se lo demostraré a la gente. Después, si prefieren a un jugador o a otro, no me importa”. En tanto, Ronaldo ironizó con las prácticas debido a que al exjugador brasileño se le cuestionó que contaba tantos que no valían como oficiales.

A sus 40 años, Ronaldo sigue inoxidable: en la última fecha FIFA, en la que Portugal enfrentó a Hungría e Irlanda para las clasificaciones al Mundial 2026, el jugador de Al Nassr marcó dos goles y alcanzó los 143 tantos con su país [en 225 encuentros]. Además se consolidó como el máximo goleador histórico a nivel selecciones.