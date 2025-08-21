Qué dice el primer comunicado de Independiente tras los graves incidentes ante Universidad de Chile

Independiente y Universidad de Chile se enfrentaban por la Copa Sudamericana, pero la violencia entre hinchas obligó a suspender el partido. La Conmebol canceló el encuentro, con un saldo de heridos (uno de gravedad) y detenidos. La violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América generó indignación y puso en tela de juicio la seguridad del evento.

El momento en el que los hinchas de Independiente entraron a la tribuna visitante

Los repudios de las autoridades tras el incidente

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, condenó enérgicamente la violencia: “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires. La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo. Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en Avellaneda (Fuente: @gianni_infantino)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se manifestó públicamente en redes sociales sobre lo sucedido. Calificó los hechos como “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”. Además, aseguró que la prioridad de su gobierno era conocer el estado de los ciudadanos chilenos agredidos y garantizar su atención médica y el respeto de sus garantías en caso de detención.

El presidente de Chile se manifestó sobre los incidentes en Avellaneda X

¿Qué pasó en el partido entre Independiente y Universidad de Chile?

El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por graves incidentes de violencia entre las parcialidades. El partido, que iba 1-1 en el segundo tiempo, se transformó en una noche violenta con numerosos heridos y detenidos. La Conmebol argumentó la “falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”.

Desnudos, ensangrentados y pidiendo perdón: el video de los hinchas chilenos grabado por la barra de Independiente

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo, pero escalaron al inicio del segundo. Simpatizantes de Universidad de Chile, ubicados en la bandeja superior, arrojaron objetos contundentes hacia los hinchas de Independiente que se encontraban debajo. Según los reportes, lanzaron “pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios”, además de “monedas, piedras, restos de mampostería, palos de escoba, bombas de estruendo y todo tipo de proyectiles”.

Hinchas de Independiente colgaron ropa que le sacaron a los de U. de Chile

Ante la falta de contención policial, la barra brava de Independiente reaccionó de manera violenta. Ingresaron al sector de los visitantes para enfrentarse contra los hinchas de Universidad de Chile. Testigos reportaron golpizas, personas desnudadas y golpeadas, e incluso individuos que cayeron o fueron arrojados desde la tribuna superior. Videos que circularon en redes sociales mostraron a los barras del Rojo quitándoles la ropa a los hinchas chilenos y obligándolos a retirarse desnudos, mientras los golpeaban con palos.

Un hincha de U. de Chile saltó al vacío

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera detuvo el partido provisionalmente cuando la situación se tornó incontrolable y algunos espectadores invadieron el campo de juego. Se anunció por los altavoces que la parcialidad de Universidad de Chile debía retirarse del estadio para que el partido pudiera reanudarse. Sin embargo, la situación empeoró y, finalmente, se determinó la suspensión definitiva del encuentro.

Las consecuencias tras los incidentes

Los reportes sobre el número de afectados varían. Un informe inicial mencionó 177 hombres, cinco menores y tres mujeres heridas, y 125 personas detenidas. Otros reportes indicaron 300 visitantes retenidos por la policía bonaerense y 10 heridos graves. Algunos de los heridos fueron trasladados al hospital Fiorito en estado de gravedad.

La palabra de un hincha de Independiente detenido

La seguridad del evento estuvo a cargo de 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 150 agentes de seguridad privada. Sin embargo, a pesar del número de efectivos, no se logró prevenir los incidentes ni tomar medidas efectivas para detener la escalada de violencia. Testigos aseguran que los policías no subieron a la tribuna ni se acercaron al sector donde se producían las agresiones.

¿Qué decisión tomó la Conmebol tras la suspensión del partido?

Más de una hora después de la suspensión, la Conmebol emitió un comunicado oficial en el que informó que, “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”, el partido entre Independiente y Universidad de Chile quedó cancelado. Además, anunció que el caso sería derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones.

El comunicado de Conmebol tras el Incidente de Independiente y Universidad de Chile

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.