Qué gesto tuvo Carlos Alcaraz en el Australian Open que dio de qué hablar
El tenista solicitó la anulación de una sanción cronométrica contra su oponente durante el duelo de cuartos de final; su actitud ante la autoridad del torneo despertó simpatía
- 4 minutos de lectura'
Carlos Alcaraz venció este martes al local Álex de Miñaur en los cuartos de final del Australian Open. El jugador murciano superó a su rival con un marcador de 7-5, 6-2 y 6-1 en la pista principal de Melbourne. Durante el desarrollo del encuentro, el deportista tuvo una actitud que captó la atención de los presentes.
Qué gesto tuvo Carlos Alcaraz en el Australian Open que dio de qué hablar
Carlos Alcaraz intervino ante la jueza de silla para defender a Álex de Miñaur tras una sanción por demora en el servicio. El incidente ocurrió en el primer capítulo del juego, cuando el marcador señalaba una ventaja de 6-5 para el australiano. De Miñaur buscó su toalla y conversó con sus colaboradores.
Esta acción provocó un warning por parte de la autoridad del encuentro debido a la violación del tiempo permitido. El tenista español caminó hacia la red y asumió la responsabilidad del retraso para evitar el castigo a su colega. “era yo el que no estaba preparado. No entiendo por qué lo has cantado, si era yo el que no estaba listo”, afirmó el líder del ránking mundial según el registro del partido.
El público de la Rod Laver Arena respondió con una ovación ante la honestidad del jugador. Esta conducta permitió que el oponente conservara su concentración sin la presión de una advertencia oficial. La acción de fair play trascendió el resultado deportivo y se volvió tendencia en las plataformas digitales.
Qué antecedentes similares tuvo el jugador español
El comportamiento ético constituye un rasgo distintivo en la carrera del tenista. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) otorgó al murciano el Premio Stefan Edberg a la Deportividad en las temporadas 2023 y 2025. Este galardón surge de la votación de sus propios compañeros de circuito.
Un episodio similar sucedió en el torneo de Roland Garros frente al estadounidense Ben Shelton. En aquella oportunidad, el español otorgó un punto a su contrincante tras admitir una infracción técnica propia.
Alcaraz tocó la pelota con la raqueta cuando el elemento no estaba en su mano. La normativa vigente asigna el tanto al rival en esos casos. El tenista aclaró la situación ante el juez a pesar de que la jugada pareció lícita en un principio.
Cómo continuó el partido
El triunfo frente a Álex de Miñaur demandó dos horas y 15 minutos de competencia efectiva. El primer set presentó una paridad alta con cinco quiebres de servicio entre ambos participantes. Alcaraz obtuvo la ventaja definitiva en el duodécimo juego del parcial.
El murciano aprovechó su cuarta oportunidad de rotura para cerrar el marcador por 7-5. El dominio creció durante el segundo tramo del enfrentamiento. El español aumentó la potencia de sus golpes y consiguió dos quiebres tempranos.
El resultado de 6-2 reflejó la superioridad física y táctica en ese período. El tercer set mantuvo la misma tendencia desde el inicio. Alcaraz quebró el saque del australiano en los primeros minutos para colocarse 2-0. La resistencia de De Miñaur disminuyó ante la falta de variantes tácticas.
Un nuevo quiebre sentenció la historia con un contundente 6-1 final: “estoy muy feliz por el nivel que he mostrado hoy y en todo lo que llevamos de torneo. Es muy complicado jugar contra Alex porque te aprieta en cada punto y hay que estar focalizado siempre”, manifestó el ganador tras el éxito en la zona mixta.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Audiencia
- 1
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
- 2
“Estrés térmico”: cómo funciona el protocolo de calores extremos en el Australian Open
- 3
Scottie Scheffler ganó en el primer torneo del PGA Tour de su campaña 2026: su dominio en golf mundial continúa
- 4
Roberto Mario Gómez, un “embajador” en el fútbol de Bangladesh, el país que celebra los títulos de Argentina como si fuesen propios