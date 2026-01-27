Carlos Alcaraz venció este martes al local Álex de Miñaur en los cuartos de final del Australian Open. El jugador murciano superó a su rival con un marcador de 7-5, 6-2 y 6-1 en la pista principal de Melbourne. Durante el desarrollo del encuentro, el deportista tuvo una actitud que captó la atención de los presentes.

Qué gesto tuvo Carlos Alcaraz en el Australian Open que dio de qué hablar

Carlos Alcaraz intervino ante la jueza de silla para defender a Álex de Miñaur tras una sanción por demora en el servicio. El incidente ocurrió en el primer capítulo del juego, cuando el marcador señalaba una ventaja de 6-5 para el australiano. De Miñaur buscó su toalla y conversó con sus colaboradores.

Esta acción provocó un warning por parte de la autoridad del encuentro debido a la violación del tiempo permitido. El tenista español caminó hacia la red y asumió la responsabilidad del retraso para evitar el castigo a su colega. “era yo el que no estaba preparado. No entiendo por qué lo has cantado, si era yo el que no estaba listo”, afirmó el líder del ránking mundial según el registro del partido.

El público de la Rod Laver Arena respondió con una ovación ante la honestidad del jugador. Esta conducta permitió que el oponente conservara su concentración sin la presión de una advertencia oficial. La acción de fair play trascendió el resultado deportivo y se volvió tendencia en las plataformas digitales.

El tenista murciano alcanzó las semifinales del primer Grand Slam de la temporada por primera vez en su carrera Aaron Favila� - AP�

Qué antecedentes similares tuvo el jugador español

El comportamiento ético constituye un rasgo distintivo en la carrera del tenista. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) otorgó al murciano el Premio Stefan Edberg a la Deportividad en las temporadas 2023 y 2025. Este galardón surge de la votación de sus propios compañeros de circuito.

Un episodio similar sucedió en el torneo de Roland Garros frente al estadounidense Ben Shelton. En aquella oportunidad, el español otorgó un punto a su contrincante tras admitir una infracción técnica propia.

El número uno del mundo superó a Álex de Miñaur con parciales de 7-5, 6-2 y 6-1 en la pista principal de Melbourne DAVID GRAY� - AFP�

Alcaraz tocó la pelota con la raqueta cuando el elemento no estaba en su mano. La normativa vigente asigna el tanto al rival en esos casos. El tenista aclaró la situación ante el juez a pesar de que la jugada pareció lícita en un principio.

Cómo continuó el partido

El triunfo frente a Álex de Miñaur demandó dos horas y 15 minutos de competencia efectiva. El primer set presentó una paridad alta con cinco quiebres de servicio entre ambos participantes. Alcaraz obtuvo la ventaja definitiva en el duodécimo juego del parcial.

El murciano aprovechó su cuarta oportunidad de rotura para cerrar el marcador por 7-5. El dominio creció durante el segundo tramo del enfrentamiento. El español aumentó la potencia de sus golpes y consiguió dos quiebres tempranos.

Alcaraz reconoció ante la autoridad del torneo que él mismo no estaba preparado para recibir el servicio de su oponente DAVID GRAY� - AFP�

El resultado de 6-2 reflejó la superioridad física y táctica en ese período. El tercer set mantuvo la misma tendencia desde el inicio. Alcaraz quebró el saque del australiano en los primeros minutos para colocarse 2-0. La resistencia de De Miñaur disminuyó ante la falta de variantes tácticas.

Un nuevo quiebre sentenció la historia con un contundente 6-1 final: “estoy muy feliz por el nivel que he mostrado hoy y en todo lo que llevamos de torneo. Es muy complicado jugar contra Alex porque te aprieta en cada punto y hay que estar focalizado siempre”, manifestó el ganador tras el éxito en la zona mixta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.