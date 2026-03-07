La categoría Fórmula 1 inició su actividad oficial en el circuito de Albert Park con la aplicación de un nuevo reglamento para todos los competidores. El piloto argentino Franco Colapinto integra la grilla de partida con el equipo Alpine bajo normativas que priorizan la eficiencia energética y la agilidad de los vehículos. La implementación del Modo Boost aparece como el cambio más relevante en la gestión de la potencia durante las competencias.

Qué significa Modo Boost, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

El Modo Boost consiste en una función electrónica que habilita la entrega de la potencia máxima combinada entre el propulsor térmico y la unidad eléctrica. Los pilotos obtienen este recurso mediante el sistema de recuperación de energía para ejecutar maniobras de superación o resguardar su lugar en la pista.

Los monoplazas de la temporada 2026 reducen su longitud total en 20 centímetros respecto a los modelos anteriores Sam Bloxham - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Esta herramienta aprovecha el flujo acumulado en la batería durante las fases de frenado y desaceleración. También se basa en un cambio profundo en los estándares de ingeniería de la competencia. Los vehículos presentan una dependencia equitativa entre la combustión y la electricidad.

El sistema híbrido aporta el 50 por ciento de la fuerza total del monoplaza. El resto de la energía proviene de un motor que utiliza combustibles sostenibles fabricados a partir de residuos municipales o biomasa.

La ardua pretemporada de Franco Colapinto para esta temporada de la Fórmula 1

Qué otros términos técnicos dominan la nueva reglamentación

Modo recta : configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces

: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces Modo adelantamiento : sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero

: sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero Aerodinámica activa : componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS

: componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS Clipping : punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia

: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia Super clipping : reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena

: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena Lift and coast : técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos

: técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos Combustibles sostenibles : insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental

: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental Minisectores : fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea

: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea Gestión energética: administración del sistema híbrido que ahora aporta el 50 % de la potencia total del vehículo

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.