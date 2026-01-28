Quién es Laila Hasanovic, la modelo novia de Jannik Sinner

Jannik Sinner es el actual número uno del mundo del tenis masculino. En cada uno de sus partidos, por los distintos torneos que recorre, el deportista italiano celebra cada conquista con su círculo más íntimo, entre ellos, Laila Hasinovic, su novia, con quien formalizó su relación el 25 de octubre de 2025 cuando ganó el título del Torneo de Viena en una final electrizante contra Alexander Zverev.

Jannik Sinner es el tenista mejor rankeado de la actualidad WILLIAM WEST� - AFP�

“A todos los que están aquí, mi familia, mi novia, amigos, mi equipo entero. También a los que están en casa. Muchas gracias por el apoyo”, destacó el tenista, quien, en pocas oportunidades, habla de su vida privada en público. Es por eso que la mención a Hasinovic abrió la puerta a saber quién es, a qué se dedica y cómo entabló una conexión amorosa con el jugador mejor rankeado del circuito ATP.

Quién es Laila Hasinovic

De profesión modelo y origen danés, la modelo nació el 8 de diciembre del 2000. Desde los 13 años supo que su camino estaría marcado por las pasarelas y para ello viajó a los Estados Unidos para capacitarse.

Laila Hasanovic es modelo y pareja de Jannik Sinner

Previo se formó académicamente en Svendorg Gymnasium, una de las escuelas con mayor reputación en Dinamarca, donde se especializó en idioma inglés y en estudios sociales. Con una base de conocimiento, emigró a una escuela secundaria en Kentucky, Estados Unidos, donde aprendió cómo manejarse en una cultura diferente a la suya y comenzó a construir su camino hacia el modelaje, donde debutaría a los 16 años con una campaña para la empresa de relojes de Daniel Wellington (DW).

Laila Hasanovic, la modelo que está en pareja con Jannik Sinner

De raíces bosnias, Hasinovic logró establecerse en otra nación y demostró la madurez necesaria para ser ojeada por distintas agencias de modelo. El punto de quiebre que le daría el espaldarazo para mostrarse ante el mundo fue el certamen Miss Dinamarca 2019, donde representó a Groenlandia y se ubicó entre las diez finalistas.

A partir de ese momento, su imagen comenzó a verse en marcas como Armani Beauty, Prada Beauty y la lencería Hunkemöller. Otra faceta que construyó su imagen fueron sus relaciones amorosas vinculadas al deporte: de 2020 a 2022 mantuvo un noviazgo con el futbolista danés Jonas Wind; en 2023, conoció a Mick Schumacher, hijo del histórico piloto de Fórmula 1; finalmente, tras separarse en 2025, llegó a la vida de Jannik Sinner con quien, actualmente, mantiene un amorío.

Jannik Sinner está en pareja con Laila Hasanovic

Sinner, además de ser número 1 del mundo, es un deportista que está constantemente recorriendo el mundo debido a su trabajo. Sin embargo, la pareja reside en Mónaco, donde encontraron su lugar en el mundo. Justamente en el Principado, según el medio italiano Corriere dello Sport, protagonizaron una curiosa situación que terminó de ensamblar la unión amorosa: el tenista se ganó el corazón de la modelo con un helado de pistacho de la reconocida cadena de postres Santo Gelato.

Hasanovic tiene 25 años y se dedica al modelaje

A sus 25 años, Hasanovic conquistó la mirada de los diseñadores de moda de todo el mundo con su belleza exultante y el carisma en las pasarelas. En paralelo a su profesión, la danesa tiene un perfil activo en Instagram donde la siguen 475 mil seguidores.