Sorpresa al aire: un columnista de ESPN contó que le habían desvalijado la casa

La inseguridad es un problema que aqueja a buena parte de la población argentina. Esto le ocurrió a un cronista de ESPN, que reveló su situación al aire tras regresar a la pantalla luego de algunas semanas de ausencia. Pero no solo eso: según contó el propio periodista, él y su familia también fueron víctima del COVID-19. Un comienzo de año agitado con noticias tristes. El evento ocurrió este martes en el programa F12, que conduce Mariano Closs.

“Abrazo grande, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Todo en orden?”, les preguntó Agustín Belachur a sus compañeros de programa después de ser introducido en el programa por el animador del ciclo. En esta ocasión, el cronista se encontraba en la puerta del hotel donde se hospeda el presidente de Colón de Santa Fe, que está en la Ciudad de Buenos Aires para cerrar el traspaso de “Wanchope” Ábila y la venta de Facundo Farías a Boca Juniors. En desconocimiento de lo vivido por su compañero, Closs hasta se animó a hacerle una pequeña broma al columnista por su larga ausencia. “Bien, ¿usted? Volvió tranquilo...”, aunque luego aclaró: “Se lo tiene merecido”. En tanto, el periodista Agustín Caviglia acotó: “Te tomaste tu tiempo”.

Agustín Belachur, en el cumpleaños de León, su hijo, junto con su pareja María Eugenia Instagram @agustinbelachur

Con evidente cara de frustración, Belachur no tuvo más remedio que explicar el calvario por el que había pasado: “Sí, llego la convocatoria, después vino a mi casa el covid, así que no pudimos estar presente en la otra ocasión... después, llegaron los amigos de lo ajeno. Un enero furioso en casa, así que arrancamos este febrero con todo”. Aunque Agustín no tenía la intención de hablar sobre el tema que lo convocaba al aire, Closs quiso ahondar en la situación de su colega y saber si todo estaba bien: “¿Lo afanaron? ¿En dónde, en la casa? ¿Se metieron en tu casa?”. Triste, el joven columnista respondió: “Sí, créalo, porque vinieron y dejaron su marca registrada. Lo cierto es que estamos acá en un lujoso hotel...”.

Preocupado por la salud de Agustín y de su familia, Mariano le repreguntó a Belachur: “No, aguantá, pará. ¿No había nadie adentro?”. Luego, el cronista explicó que nadie había salido herido, y terminó el tema con una ironía que denota su enojo por lo que le tocó vivir: “No, por suerte no. Llegamos y nos encontramos con la sorpresa. La bienvenida de las vacaciones después de dos años, así que si están mirando el programa, les mandamos un abrazo enorme, muy pero muy grande”.