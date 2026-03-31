Video: la reacción de los jugadores de Zambia al visitar la Bombonera antes de enfrentar a Argentina
El combinado africano enfrentará este martes a la Albiceleste; la curiosa reacción del delantero Fashion Sakala, quien tiene un look similar al de Diego Maradona
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Este martes, la selección argentina se despide de su público antes del inicio del Mundial 2026. En un nuevo amistoso, ante Zambia, el equipo de Lionel Scaloni buscará dejar sensaciones positivas tras una victoria con pocas luces ante Mauritania. El encuentro se disputará en La Bombonera, desde las 20.15 h, y se transmitirá en vivo por Telefe y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefe.
Ante lo que sería el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la sección jugando en el país, La Scaloneta se medirá ante Zambia, un equipo desconocido para la gran mayoría. Dentro de sus filas, el jugador Fashion Sakala, de 29 años, se distingue como una de las amenazas para la defensa rival.
En diálogo con ESPN, el futbolista se hizo notar por su curioso look, parecido al de Diego Maradona, al teñirse una parte de su cuero cabelludo de color rubio. “Vi la foto. Fue muy bueno verla, no sabía que se había hecho esto antes. Es bueno tener el mismo corte de pelo que la leyenda", subrayó el delantero con actualidad en Al-Fayha de la Saudi Pro League.
En esa misma línea, Sakala reconoció la magnitud de Maradona en el mundo del fútbol: “Es una gran leyenda en Argentina y jugó para este club (por Boca). Es una leyenda muy grande e hizo mucho por este club”.
En cuanto al partido de este martes, el jugador se mostró muy expectante por la presencia de Messi, quien arrancará como titular para la Albiceleste.
Alguna vez lo habrá soñado y hoy lo disfrutan: la Selección de Zambia recorrió La Bombonera, a un día del amistoso contra Argentina. ¡Un momento HISTÓRICO que jamás olvidarán! pic.twitter.com/x7Ay4IDUOC— SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026
“Estoy muy emocionado de conocer a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y estoy deseando conocerlo, espero que pueda jugar mañana... y también espero cambiarle la camiseta", explicó, entre risas, sobre lo que será un encuentro histórico para el combinado africano.
Además del futbolista mencionado, el resto de sus compañeros, incluyendo cuerpo técnico, hizo el reconocimiento del campo de juego de la cancha de Boca. En un día soñado para cada uno de ellos, Zambia buscará amargar a la selección argentina en su despedida del país.
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