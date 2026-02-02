El ministro de Economía, Luis Caputo, negó este lunes que el Gobierno vaya a emitir deuda en el mercado internacional este año. “Nosotros no vamos a salir al mercado internacional, no hay ninguna intención”, indicó. La semana pasada, la gestión libertaria logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos e incluso aprovechó la operación para reducir el costo del endeudamiento.

“Se está hablando mucho de que la Argentina tiene que salir al mercado para mostrar que tiene acceso a financiamiento. La realidad es que el primero que sabe si tenés acceso a financiamiento o no es el mercado mismo. Entonces, no es necesario para nosotros tener que estar demostrando esto. Lo que es importante resaltar acá es que nosotros no vamos a salir al mercado. O sea, es lo contrario a lo que se dice. No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional”, ahondó el funcionario del gabinete de Javier Milei.

El ministro explicó: “La Argentina siempre en su historia, como sabe, de los últimos 124 años tuvo déficit. La consecuencia de eso es que se llevaba todo el crédito que había para Argentina, ya sea en el mercado local o en el internacional. Es lo que se conoce como efecto crowding out (cuando el Estado se lleva todo el crédito y no le deja prácticamente nada a las empresas para financiar sus proyectos productivos)".

Caputo dijo que el Gobierno no va a emitir deuda en el mercado internacional y habló del dólar. Rodrigo Néspolo

Caputo dijo que, esta vez, “hay un efecto contrario a eso que se llama crowding in". "Como la Argentina cancela deuda, los fondos que ahora reciben dólares quieren reinvertirlos en riesgo argentino, en deuda argentina. Como la Nación no sale con nuevos bonos, ¿qué hacen? Agarran esa plata y la invierten en bonos de empresas, o financian empresas, incluso provincias", siguió.

En diálogo con radio Mitre, el funcionario también respondió a una publicación del extitular de Hacienda, Domingo Cavallo, quien cuestionó la estabilidad cambiaria. “El tipo de cambio no es un tema", afirmó y aseguró que el valor del dólar sería otro si no fuese por la intervención del Banco Central (BCRA).

“El BCRA compró casi 1200 millones de dólares en enero, con un dólar encima a la baja. Si no hubiera estado [la intervención] del BCRA, hoy el dólar probablemente rondaría los $1300″, aseguró Caputo, al tiempo que destacó un récord de exportaciones en el sector agropecuario. En esta línea, destacó: “Para los sommeliers del tipo de cambio histórico estamos 3% arriba de lo que fue la salida del cepo de Macri (...), pero con una diferencia: Macri tenía seis puntos de déficit fiscal y nosotros tenemos superávit. Por donde lo quieras mirar, el tipo de cambio no es un tema".

E insistió: “Si el tipo de cambio hoy no fuera competitivo no podría estar en récord de exportaciones, ni mucho menos teniendo que sostenerlo comprando dólares. Si no estuviera el Banco Central, el dólar estaría mucho más bajo. No es un debate ya”.

Evolución de tasas y riesgo país

Caputo también se refirió al nivel de las tasas de interés en pesos, que actualmente rondan el 3% mensual. “Están altas, obviamente, pero es importante entender que lo que vivimos el año pasado —este intento de desestabilización— tuvo consecuencias fuertes en el nivel de crecimiento y en el nivel de inflación”, señaló.

“En enero de 2025 el riesgo país estaba a 560. Bueno, ¿qué pasó en ese año?: acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), recapitalización del Banco Central, salimos del cepo para las personas humanas, se ganó la Ciudad de Buenos Aires, se ganaron las elecciones de medio término, el Tesoro americano compró pesos, acuerdo geopolítico con Estados Unidos, acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, pasamos el presupuesto. Si a mí me hubieras dicho en enero de entonces que todas estas cosas iban a pasar, te hubiera dicho que el riesgo país iba a estar en 250/300″, se explayó el ministro.

“Sin embargo, hasta hace unos pocos días estábamos en 580. ¿Qué pasó en el medio? Te fuiste a 1200 por el temor, por el riesgo de que volviera de vuelta el comunismo. Entonces, se pagó en todo sentido esto. Hoy Argentina debería tener un riesgo país muchísimo más bajo. Lo que pasa es que, obviamente, después del susto previo a las elecciones, bueno, volver a la situación normal no es inmediato. Entonces, la verdad que todo eso tuvo su costo", agregó.