Los caseros que realizan sus tareas en casas particulares reciben en abril el mismo salario que en marzo, por lo que hasta que no se concrete un nuevo acuerdo paritario, los empleados del sector ya pueden realizar el cálculo de cuánto cobran los caseros en abril de 2026.

El monto de abril para los caseros Freepik

En abril se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores del mes anterior.

Por eso se mantienen los valores salariales para los caseros, que constituyen la tercera categoría de trabajadores que realizan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Cuánto cobran los caseros en abril de 2026

Categoría Salarios básicos por hora CASEROS $3599,86

Cuánto cobran los caseros por mes en abril de 2026

Categoría Salario mensual CASEROS $455.160,14

El monto por hora y por mes para los caseros shutterstock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: