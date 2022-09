Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este jueves 22 de septiembre

8.43 | Milei apuntó nuevamente contra el Banco Central

Durante su paso por Esta Mañana (Radio Rivadavia), el diputado liberal Javier Milei reafirmó su postura en contra de la entidad bancaria. “Creo que tendrían que decirme que tengo razón y hay que cerrarlo. Es un mecanismo de estafa que favorece a la casta política y están generando un problema enorme”, aseguró. En cuanto a las medidas que aplicó recientemente el ministro de Economía Sergio Massa, advirtió que “tarde o temprano va a explotar la situación económica”.

8.32 | ¿De cuánto es la brecha entre el dólar oficial y el blue?

La brecha cambiaria entre el dólar oficial ($151,56) y el blue ($287) es del 89 por ciento.

8.21 | Baja el desempleo, pero crece el trabajo en informal

El Indec difundió los datos oficiales sobre el mercado de trabajo hasta junio último: la desocupación afecta al 6,9 por ciento de la población activa. En el año, la tasa de empleo pasó de 41,5 por ciento a 44,6 por ciento en el segundo trimestre, y el subempleo cayó de 12,4 por ciento a 11,1 por ciento, señaló el organismo. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores sin descuento jubilatorio, en negro, saltó de 31,5 por ciento a 37,8 por ciento en un año. La última vez que llegó a ese porcentaje fue en 2008.

8.03 | ¿Quiénes no podrán comprar dólares por recibir subsidios?

El Banco Central (BCRA) prohibió que quienes estén registrados en subsidios de luz y gas, y ahora también al agua, tengan acceso a la compra de “dólar ahorro”. Además, estas personas tampoco podrán operar dólar MEP, contado con liquidación ni cedears.

Esto implica que, desde el jueves pasado, los 3,5 millones de usuarios de AySA que tienen subsidios por los servicios de aguas y cloacas estarían legalmente impedidos de acceder a la divisa extranjera.

Quienes accedan a subsidios no podrán comprar dólares unsplash.

7.49 | El Ministerio de Economía difundió el déficit fiscal de agosto

En este último período, el Sector Público Nacional registró un déficit de $224.708 millones, sin considerar los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos. De esta manera, acumuló entre enero y agosto un déficit primario de $1.101.336,7 millones y un déficit financiero de $1.880.047 millones.

En término porcentuales, el rojo fiscal fue de 0,29 por ciento del PBI, con lo que acumula 1,42 por ciento en el 2022.

7.37 | Nuevo acuerdo técnico entre el Gobierno y el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el lunes la finalización de la segunda revisión del programa vigente. Este es un paso importante para liberar el giro de US$3900 millones, que se usarán para fortalecer las reservas y afrontar el próximo pago de deuda.

La reunión de Alberto Fernández con Kristalina Georgieva del FMI Presidencia

7.26 | ¿Cuántos tipos de dólar hay en el país?

Dólar oficial: es controlado por el Banco Central y tiene dos canales, el minorista y el mayorista.

es controlado por el Banco Central y tiene dos canales, el minorista y el mayorista. Dólar ahorro (o solidario): es la divisa que obtienen quienes compran el oficial para ahorro o turismo.

es la divisa que obtienen quienes compran el oficial para ahorro o turismo. Dólar tarjeta: es el dólar de quienes utilizan su tarjeta para pagar servicios en dólares (como Netflix o Amazon) o consumos durante viajes al exterior.

es el dólar de quienes utilizan su tarjeta para pagar servicios en dólares (como Netflix o Amazon) o consumos durante viajes al exterior. Dólar blue (o paralelo): es el nombre de la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.

es el nombre de la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales. Dólar bolsa (o MEP): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos.

quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos. Dólar CCL (dólar “contado con liquidación”): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente.

es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. Dólar soja: la herramienta que aprobó el Banco Central (BCRA) para incentivar la liquidación de granos por parte de los productores del campo.

7.12 | Una familia necesitó $119.757 en agosto para no ser pobre

Según el último informe del Indec, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes fue de $119.757 el mes pasado, lo que representa un aumento del 7,6 por ciento, cifra que también supera la inflación promedio mensual que anunció el organismo (7 por ciento).

En la evolución interanual, el costo de la canasta básica total (CBT) registra un alza del 75,2 por ciento. Y en términos absolutos, la canasta en 12 meses se encareció en $51.398.

6.55 | La Argentina presentaría el nivel más alto de riesgo país

La Argentina presentaría la peor calificación crediticia y el nivel más alto de riesgo país entre las principales economías de la región, según publicó la página Argentina en Datos. De esta manera, con 2385 puntos básicos, el país se situó en el primer puesto entre los valores que cerraron el 31 de agosto en 9 países. El gráfico, realizado por El País Uruguay, se basó en el diferencial de tasas en dólares y la posición relativa de acuerdo a la calificación crediticia Fitch.

La Argentina presentaría el nivel más alto de riesgo país entre las potencias económicas de la región. Twitter: @arg_endatos

6.47 | El Presupuesto 2023 incluiría un nuevo esquema para el blanqueo de dólares

El Ministerio de Economía envió el proyecto a la Cámara de Diputados. El Presupuesto 2023 contendría una modificación a los artículos 71 y 72 de la ley 27.679 para habilitar, así, el uso de los fondos no declarados para la compra de viviendas usadas (que hasta el momento no se permitía) y para el pago de importaciones.

6.42 | Mauricio Macri cuestionó a Sergio Massa

El expresidente Mauricio Macri estuvo en La Cornisa (LN+) y cuestionó al ministro de Economía por su estrategia. “Lo único que está haciendo es ganar tiempo. Busca dólares, pero no resuelve los temas de fondo. Así no se solucionan los problemas”, sentenció. A su vez, arremetió contra los sindicatos y los bloqueos: “Es un país de mafiosos. Nadie invierte. Nadie quiere invertir si somos irresponsables. Y si nadie invierte, no hay empleos”.

6.39 | ¿Cómo planea el Gobierno llegar a la meta de déficit fiscal en 2023?

En el presupuesto del año próximo, el rojo fiscal deberá disminuir de 2,5 por ciento del PBI (la meta para este año) a 1,9 por ciento, una diferencia de 0,6 puntos que el Ejecutivo buscará alcanzar mediante el recorte de subsidios y el fin de algunos gastos “extraordinarios”, según explica esta nota de LA NACION.

6.32 | A cuánto cerró el dólar oficial

Al término de la ronda cambiaria de este miércoles, el dólar oficial cerró su cotización a $143 para la compra y $151,56 para la venta, de acuerdo con el promedio minorista del Banco Central.

En la jornada del 22 de septiembre, el dólar oficial cerró a $143 para la compra Pixabay

