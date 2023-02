Quién es Javier Ferrer, el polémico influencer que habla de finanzas y desata críticas en Twitter

escuchar

Javier Ferrer se define a sí mismo como “empresario”, “asesor de negocios” e “instructor de vida” y se ha convertido en los últimos días en un personaje con mucha presencia en las redes sociales. Allí, este hombre suele aparecer en actitud ostentosa, en vehículos de alta gama y con un paisaje de lujo a su alrededor para dar consejos a las personas a las que él llama “normales” para que puedan cambiar su vida a través de una “nueva de mentalidad”, que los lleve a una prosperidad económica.

Claro que la aparición de Ferrer en el universo de las redes sociales, con su impronta de millonario excéntrico y su manera de dirigirse a sus seguidores, comenzando siempre con su saludo “Hola, normales”, generó diversas suspicacias sobre la naturaleza de los negocios que propone. Su popularidad excesiva, además, originó todo tipo de bromas y decenas de imitadores, especialmente en Twitter, lo cual parece haberle jugado en contra, ya que el empresario borró la mayoría de sus videos y publicaciones.

La presentación de Javier Ferrer en Linkedin

“Hola, ¿Cómo estás, normal? Escuchá una cosa”, saluda Ferrer en uno de sus numerosos videos, luego de bajar de una 4x4 en lo que parece ser un barrio privado. “Dejá que te digan: ‘Andá a trabajar, andá a trabajar’. Si vas a trabajar vas a buscar un sueldo. Tenés que ir a generar, a buscar negocios -continúa-. No se habla más de ‘andá a buscar un laburo’ o ‘voy a buscar un laburo’. No. Cambiá esa palabra. Es: ‘Voy a buscar un negocio, voy a generar, voy a aprender’. No va más voy a buscar un trabajo. Chau”.

El “instructor de vida” habla siempre a la cámara, con un tono seguro y desde una posición en la que presume tener todas las respuestas. Además, tilda de “normales” a las personas que trabajan ocho horas por día. Como es difícil acceder a sus cuentas en redes sociales, ya que ha dado de baja mucho material, lo poco que se sabe sobre su persona es la mini presentación que escribió en su canal de YouTube: “Soy Javier Ferrer, empresario, cuento con 30 años de experiencia en el sector de Finanzas y Real Estate”.

Javier Ferrer recibió duras críticas en las redes por su manera de presentarse

Más adelante, en ese mismo texto, Ferrer relata qué lo llevó a dirigirse a los demás de la manera en que lo hace: “Me he convertido en un amante del progreso personal y es por esto que he tomado la decisión de aportar mis conocimientos en la sociedad, con el propósito de fomentar un sistema de pensamiento diferente del habitual entre quienes pretenden alcanzar grandes objetivos de vida pero han sido formados y educados de una cultura de escasez en los logros considerables que son imposibles de alcanzar”.

The Luxury World

A través de links desde sus redes es posible acceder a la página oficial de su emprendimiento, que se llama The Luxury World (El Mundo del Lujo). Allí, se dan algunas pistas del negocio que maneja en las redes sociales. “Dentro de The Luxury World enseñamos múltiples métodos modernos de creación de riqueza, que todos pueden dominar, sin importar la edad, o la cantidad de dinero que se tenga”, dice un texto introductorio de esa página.

Javier Ferrer se presenta a sí mismo como "instructor de vida"

En el sitio oficial de Ferrer se ofrece a los visitantes obtener una membresía para recibir sugerencias y materiales para que las personas puedan adentrarse en el mundo del Real State, las criptomonedas, en el marketing de afiliados, el cambio de mentalidad y los negocios. La promesa en cada caso es que existe “la oportunidad de una mejora económica” para quien se adentre en esos rubros y que la retribución en esas actividades “es en dólares”.

Aquellos que quieran anotarse como miembros para recibir este tipo de beneficios por parte de The Luxury World deberán pagar una suma de $952 más impuestos por mes, o unos $7600 más impuestos por año.

Javier Ferrer se muestra como un millonario excéntrico en sus videos y se dirige a las personas "normales" Ig / @javierferrer.

“Me apasiona contribuir a derribar pensamientos y hábitos contraproducentes que reprimen los sueños, limitando las posibilidades de alcanzar el estilo de vida que todos merecemos”, asegura en su presentación de YouTube el “influencer”, que impuso para su emprendimiento el siguiente slogan: “Lo que tenés que ver no es el principio de lo que vas a ganar, sino el final de lo que podés perder”.

La respuesta en las redes sociales

Lo cierto es que la popularidad del “consultor financiero” no paró de crecer en las redes en los últimos días. Aunque, en este caso, popularidad no siempre es sinónimo de reconocimiento. Fueron muchos los tuiteros que difundieron los videos de este influencer, pero sin tomárselo en serio. De este modo, Ferrer recibió varios motes y expresiones de desconfianza por parte de los usuarios.

En las redes sociales, los usuarios mostraron su desconfianza con la imagen de Javier Ferrer Twitter / @the real

“Puro humo”, lo definió el usuario Matías Gonza, que compartió una grabación de Ferrer recién salido de una pileta y aconsejando a “un normal” que no se les ocurra “nunca, nunca” poner una propiedad “a tu nombre”.

El Buni fue otro de los tuiteros que expresó su desconfianza al emprendedor. Él compartió un video de Ferrer en el que invitaba a un Zoom a sus seguidores “para que ganes en dólares y no vayas a laburar más” y escribió en su comentario: “Ganá dólares y no labures mas”. Ni Cositorto, man. Igual, si caés en la estafa de este tipo medio que te lo merecés”. El usuario hace referencia a Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, que fue detenido el año pasado acusado de estafa.

Ferrer ha borrado la mayoría de los videos que habían hecho crecer su presencia en las redes sociales y por el momento se desconocen cuáles fueron los motivos y si regresará en algún momento para seguir dando consejos de vida y finanzas a las personas “normales”.

