Cuando alguien mata a su pareja abusiva, ¿es asesinato? El caso que dividió a dos familias

En junio de 2015, Farieissia Martin, conocida como Fri, fue condenada por asesinar a su expareja Kyle Farrell, y sentenciada a cadena perpetua, con un término mínimo de 13 años. La familia de Fri dice que fue condenada injustamente.

La familia de Kyle insiste en que se hizo justicia. Pero nuevas pruebas y una apelación llevaron a que su condena por asesinato fuera anulada 7 años después. En el documental “Bad Love: Why Did Fri Kill Kyle?”, BBC Three habló con las personas más cercanas a Fri y Kyle sobre su relación, los casos judiciales y cómo lo que sucedió esa noche cambió todo para ambas familias.

Viernes, 21 de noviembre de 2014

A las 04:50 del 21 de noviembre de 2014, los servicios de emergencia de Liverpool atendieron una frenética llamada al 999. Con el sonido entrecortado, se podía escuchar una voz femenina que decía: “Mi novio, mi novio fue apuñalado... por favor”. Unos minutos más tarde, se la puede escuchar diciendo: “Bebé, bebé, mírame, mírame, no quise hacerlo”.

Kyle, de 21 años, fue encontrado con una puñalada en el pecho en una casa en Toxteth, Liverpool. La voz en la llamada pertenecía a Fri. La prima de Kyle, Cody Rowson, recuerda el momento en que se enteró de que él había muerto después de ser llevado al hospital. “Mi madre me llamó histérica y me dijo que Kyle se había ido.

“Todos sus amigos estaban allí. La casa estaba absolutamente llena. Nunca había visto tantos hombres jóvenes llorando”. Lauren Rowson dice que su primo Kyle era como un hermano mayor para ella. “Creciendo hacíamos todo juntos. Ahora la madre de Kyle vive sin su único hijo”.

En el momento del incidente, Fri y Kyle tenían dos hijos menores de tres años. El amigo de Kyle, Ben Boylan, dijo: “Nadie es perfecto, pero él no se lo merecía”. Cuando la policía tocó en la puerta de Cheryce Shaw, la amiga de Fri, ella pensó que era Fri la que había sido herida. “Mis primeras palabras al policía fueron: ‘¿Le hizo algo?’”.

Kyle tenía 21 años cuando murió BBC Mundo

‘Amor de la infancia’

Fri y Kyle se conocieron en la escuela primaria. Después de años de ser amigos, se convirtieron en pareja a los 16 años. Lyly Maughan, la madre de Fri, recuerda el día que descubrió que estaban saliendo. “No creo que ella supiera lo que era el amor en ese entonces, pero dijo que lo amaba. Así que me hizo reír un poco”.

“Solía cambiarse como dos o tres veces al día. Siempre quería verse bien para él. Estaba brillando”. La familia de Kyle dice que se sorprendieron cuando descubrieron que tenía novia. “Tenía un carácter descarado, pero Kyle era realmente muy tímido, no pensé que sería capaz de hablar con una chica”, dice Cody. Publicando en Facebook el 12 de julio de 2012, Kyle anunció la noticia de que Fri estaba embarazada.

Poco después de tener su primer hijo, Fri quedó embarazada del segundo. “Fue el momento más feliz de su vida. Fueron muy buenos padres y no creo que nadie pueda decir que no lo fueron, los niños estaban bien cuidados”, agrega Cody. En una entrevista con la policía, poco después de que apuñalaran a Kyle, Fri describió cómo era él como compañero.

“Kyle podía ser amoroso. Él era el primero en abrazarme, en besarme. Cuando era bueno, era bueno. También era un buen padre”. Después de tener a su primer hijo, Fri y Kyle se mudaron juntos. Pero los amigos y la familia de Fri dicen que fue entonces cuando comenzaron a notar un cambio en Fri: antes burbujeante y cálida, se volvió retraída y distante.

Farieissia Martin, conocida como Fri BBC Mundo

Tensión

“Él siempre, siempre, siempre, siempre la llamaba. Le enviaba mensajes constantemente. Me imaginé que era porque la amaba. Nunca la dejaba en paz”, dice Lyly. Quienes los conocían comenzaron a notar que la relación se estaba volviendo tensa, pero en ese momento lo atribuyeron a la adaptación a la paternidad. “Tener dos niños muy pequeños es difícil para cualquiera, así que no crees que sea algo que deba preocuparte”, dice la amiga de Fri, Cheryce.

“Íbamos a la casa y estaba siempre en pijama y podías ver los cambios en su personalidad”. “Empezó a volverse más reservada. No era la misma Farieissia, era como si estuviera flotando”, recuerda otro amigo. Eventualmente, Fri le contó a sus amigos sobre el abuso verbal que estaba recibiendo de Kyle.

“Se sentía poco atractiva, sentía que su cuerpo estaba destruido, porque eso era parte de lo que le decía”, dice Cheryce. La amiga de Fri, Kylie Corner, dice: “Puedes maquillarte y seguir sintiéndote fea porque te condicionaron. Todos los días eres fea, estás gorda, no eres digna”.

Cheryce dice: “Si escuchas algo tanto, especialmente cuando eres muy frágil, tus hormonas están por todas partes por tener hijos y esas cosas, es muy fácil creer que... Puede romper el espíritu de alguien. Y eso es lo que me pareció: no era ni el rastro de lo que había sido”.

La familia y los amigos de Fri y Kyle dicen que el estado de la relación de la pareja fue intermitente, con Kyle a menudo yendo a casa de su madre con su bolso de noche después de una discusión. La tía de Kyle, Betty Rowson, le dijo a BBC Three: “Le decíamos que no volviera pero él siempre lo hacía. Le dije muchas veces ‘ella no es buena para ti, deshazte de ella’, pero no lo hizo porque la amaba”.

Lauren y Kyle crecieron juntos BBC Mundo

Los amigos de Fri dicen que al final siempre perdonaba a Kyle después de sus discusiones, hasta que sucedió algo que le rompió el corazón. En su entrevista con la policía, Fri explicó que se había enterado de que Kyle la había engañado y tenía un hijo con otra. “No importa sobre qué discutíamos, todo se reducía a eso”, dice Fri.

La prima de Kyle, Lauren, contó que le rompió el corazón saber que, después de la muerte de Kyle, una prueba de ADN reveló que el otro niño no era de Kyle. “Me pregunto si él todavía estaría vivo si se hubiera sabido antes”.

Confesión

El día que Fri apuñaló a Kyle, ella había salido de compras navideñas con un amigo mientras él cuidaba a sus dos hijos. A medida que avanzaba el día, Kyle se inquietó cada vez más y comenzó a presionar a Fri para que regresara, enviándole mensajes de texto abusivos y amenazantes. Fri dice que regresó a casa para arreglar las cosas con Kyle y luego él accedió a que ella pudiera ir a casa de su amiga a tomar unas copas. Pero cuando empezó a llegar la madrugada, Kyle se enojó.

Al explicar que no quería irse a casa, Fri le dijo a la policía: “Me inventé excusas para quedarme un poco más... él estaba furioso”. Pero finalmente llegó a casa. Cuando Fri fue interrogada por primera vez por la policía, ella mintió sobre lo que sucedió a continuación, alegando que un intruso había apuñalado a Kyle.

Luego, la policía reprodujo su llamada al 999 y Fri pidió un descanso. “En primer lugar, quiero disculparme por mentir”, dijo a su regreso. Fri le dijo a la policía que Kyle se enfureció porque ella no le consiguió cigarrillos de camino a casa. Contó que luego la agarró por el cuello y, después de empujarlo, ella tomó un cuchillo. Le advirtió que se mantuviera alejado o lo apuñalaría.

Cody habló con BBC3 sobre su primo Kyle. BBC Mundo

“Juro por Dios que no tenía la intención de apuñalarlo”, le dijo a la policía. Después de llamar a la ambulancia, Fri intentó esconder el cuchillo afuera, pero terminó escondiendo uno diferente al que apuñaló a Kyle. “Ella no se estaba protegiendo. Si él la estaba estrangulando tan fuerte, la habría lastimado un poco. No había ni una marca que mostrara que él le estaba haciendo algo así”, dice Cody.

La familia de Fri cree que ella mintió sobre los eventos de esa noche, por temor a que los niños se quedaran solos sin ninguno de sus padres.

El abuso

Al principio, Fri le dijo a la policía que Kyle era “a veces horrible con sus palabras”, pero que no era violento. Más tarde, dijo que a veces la golpeaba. “Creo que me avergonzaba que fuera violento conmigo y lo permití... me puso tres ojos morados en total”, dijo. Agregó que él la pateó en el vientre mientras estaba embarazada, abrió agujeros en la pared y la inmovilizó. “Di tanto como recibí, lo hice. Pero él siempre me dominaba”.

La prima de Kyle también recuerda haberle visto rasguños. “Sé que eran de ella”, dice. Fri inventó excusas para sus heridas, diciendo que el bebé la golpeó en el ojo, pero finalmente se lo contó a una amiga. Se resistía a acudir a la policía por temor a que se llevaran a sus hijos.

La apelación

El 9 de junio de 2015, tras un juicio de dos semanas de duración, se anunció el veredicto unánime. La acusación argumentó que Fri había apuñalado intencionalmente a Kyle después de una noche bebiendo en casa de su amiga. Fri fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 13 años.

Desde la prisión, Fri eventualmente le contó a su familia sobre el abuso físico y emocional que había experimentado. Su familia contactó a Justice for Women, una organización que ayuda a las mujeres que lucharon contra sus abusadores, y a la abogada Harriet Wistrich. El abogado que representaba a Fri dispuso que un psiquiatra y un psicólogo la evaluaran.

Lyli fotografiada afuera de los tribunales durante la apelación BBC Mundo

Varios informes indicaron que Fri sufría de trastorno de estrés postraumático en el momento del apuñalamiento, como resultado del control coercitivo y la violencia de Kyle. También notaron cómo la violación cuando tenía 15 años por un amigo de la familia la afectó mentalmente.

Durante el juicio inicial, no se exploró un historial de violencia doméstica y no se realizó una evaluación de salud mental de Fri. Estas dos cuestiones formaron parte de los motivos para apelar la sentencia y condena de Fri. Cuando la familia de Kyle se enteró de la apelación, fue un gran shock. Lauren dice que la posibilidad de que la condena de Fri se cambiara por homicidio involuntario dejó a la familia “desconsolada”.

La apelación de Fri se escuchó en diciembre de 2020 y su condena por asesinato fue anulada en mayo de 2021. Cinco meses después, el día de su nuevo juicio, salieron a la luz fotografías policiales. Mostraban lesiones en la cara y el cuello de Fri, que nunca le mostraron al jurado original, que respaldaban la afirmación de Fri de que Kyle trató de estrangularla la noche en que ella lo mató.

La nueva evidencia permitió que Fri se declarara culpable del cargo menor de homicidio involuntario. Siete meses después, Fri fue puesta en libertad. “No importa de qué lado estés, lo que sucedió es una tragedia para las dos familias”, dice Cheryce.