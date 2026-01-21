LA NACION

Davos: un extraño olor obligó a evacuar el centro de conferencias por unos minutos

Corresponsales que se encuentran en el Foro Económico Mundial reportaron que el aroma causó que varias personas comenzaran a toser; ambulancias se presentaron en el lugar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Evacuación en Davos
Evacuación en DavosX

El centro de conferencias donde se desarrolla el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, fue evacuado este martes luego de que un extraño olor hiciera toser a varias personas en las inmediaciones.

La noticia fue difundida por el corresponsal de Fox Edward Lawrence y el representante de la agencia noruega NRK. El estadounidense compartió un video del momento de la evacuación, donde se escucha a personas tosiendo y se ve a personal de Bomberos ingresando al establecimiento.

Una foto difundida por la agencia noruega también mostró a vehículos policiales en el lugar, preparados para asistir. Desde el medio detallaron que se enviaron a Buceadores de Humo al establecimiento, un equipo de bomberos especializados en entornos de humo.

Sin embargo, minutos después de lo ocurrido, el personal pudo corroborar que todo se encontraba en condiciones para volver a ingresar.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Cuál está siendo la reacción del gobierno de Ortega y Murillo en Nicaragua a la captura de Maduro
    1

    “Ha entrado en una fase de paranoia”: cuál está siendo la reacción del gobierno de Ortega y Murillo en Nicaragua a la captura de Maduro

  2. Identificaron a un quinto argentino detenido en Venezuela y advierten que tiene un deterioro psicosocial
    2

    Identificaron a un quinto argentino detenido en Venezuela y advierten que tiene un deterioro psicosocial

  3. El encendido discurso del primer ministro de Canadá en Davos, contra Trump y las potencias mundiales
    3

    Davos: el encendido discurso del primer ministro de Canadá contra Trump y las potencias mundiales

  4. Se conocieron audios del maquinista tras el choque de trenes en Adamuz
    4

    Tragedia de Adamuz: se conocieron audios del maquinista tras el choque de trenes