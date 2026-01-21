Davos: un extraño olor obligó a evacuar el centro de conferencias por unos minutos

El centro de conferencias donde se desarrolla el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, fue evacuado este martes luego de que un extraño olor hiciera toser a varias personas en las inmediaciones.

La noticia fue difundida por el corresponsal de Fox Edward Lawrence y el representante de la agencia noruega NRK. El estadounidense compartió un video del momento de la evacuación, donde se escucha a personas tosiendo y se ve a personal de Bomberos ingresando al establecimiento.

We have just been evacuated from the Congress Center.



Emergency crews trying to determine what is causing a smell that is making some people in our area cough. pic.twitter.com/4JVr1lDq22 — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) January 21, 2026

Una foto difundida por la agencia noruega también mostró a vehículos policiales en el lugar, preparados para asistir. Desde el medio detallaron que se enviaron a Buceadores de Humo al establecimiento, un equipo de bomberos especializados en entornos de humo.

Sin embargo, minutos después de lo ocurrido, el personal pudo corroborar que todo se encontraba en condiciones para volver a ingresar.

Noticia en desarrollo