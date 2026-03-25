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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 17 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Esta fotografía muestra los daños en el lugar donde un edificio fue alcanzado por un proyectil en Bnei Brak, en las afueras orientales de Tel Aviv
Esta fotografía muestra los daños en el lugar donde un edificio fue alcanzado por un proyectil en Bnei Brak, en las afueras orientales de Tel AvivILIA YEFIMOVICH - AFP

Ejército iraní se burla de afirmación de Trump sobre negociaciones entre Washington y Teherán

Un portavoz militar iraní se burló el miércoles de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, lo que plantea dudas acerca de si el plan de 15 puntos propuesto por Washington tiene posibilidades de prosperar.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?“, expresó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní -que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar-, se produjeron después de que el plan fuera presentado a Teherán por intermediarios.

Una escuela resultó dañada tras las explosiones que sacudieron Teherán

Según reportó Al Jazeera, una escuela resultó destruida a raíz de un ataque con misiles desde Israel a Teherán.

Esto se produce después de que el ejército israelí anunciara el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra la infraestructura del gobierno iraní.

Seis muertos en dos ataques israelíes en el sur de Líbano

Las estelas blancas dejadas por los cazas israelíes surcan el cielo sobre la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano
Las estelas blancas dejadas por los cazas israelíes surcan el cielo sobre la ciudad costera de Tiro, en el sur del LíbanoDIMITAR DILKOFF - AFP

Los medios estatales libaneses informaron este miércoles que ataques israelíes causaron la muerte de al menos seis personas en una localidad y en un campo de refugiados palestinos en la zona sur de Sidón.

Citando al Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Noticias informó que cuatro personas fallecieron en una “incursión del enemigo israelí” en la localidad de Adloun y otras dos en un bombardeo contra el campo de refugiados de Mieh Mieh.

Un ataque con drones iraníes desató un feroz incendio en el aeropuerto de Kuwait

La autoridad de aviación civil de Kuwait confirmó que varios drones impactaron contra un tanque de combustible en el aeropuerto internacional, desatando un incendio en las instalaciones.

Abdullah Al-Rajhi, portavoz de la Dirección General de Aviación Civil, informó que el ataque causó daños materiales, aunque no se han reportado víctimas hasta el momento.

EE.UU. habría enviado a Irán un plan de 15 puntos para terminar la guerra

El diario estadounidense The New York Times refirió que la propuesta -que podría incluir límites severos en su programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz- fue enviada a Irán a través de Pakistán, que se ofreció como mediador.

A su vez el Canal 12 de Israel indicó que Estados Unidos e Irán podrían declarar un cese el fuego de un mes para negociar sobre la base de dicha propuesta. El plan estipulaba el fin de todo enriquecimiento de uranio en suelo iraní y la entrega de material enriquecido, que Estados Unidos e Israel sostienen que puede servir para desarrollar una bomba nuclear.

Irán dice que "buques no hostiles" podrán transitar por el estrecho de Ormuz

Esta imagen, distribuida el 23 de marzo de 2026 y recibida el 24 de marzo de 2026 por el Ministerio de Defensa del Reino Unido
Esta imagen, distribuida el 23 de marzo de 2026 y recibida el 24 de marzo de 2026 por el Ministerio de Defensa del Reino UnidoSGT LEE GODDARD - Ministry of Defence (United King

“Los buques no hostiles podrán -siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán- y cumplan plenamente las normas de seguridad y protección declaradas, beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes”, señaló un comunicado difundido a la Organización Marítima Internacional (OMI).

La OMI indicó que la nota, fechada el domingo, fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán con la petición de que fuera distribuida por la OMI. Añadió que la organización la había compartido con los Estados miembros y las oenegés.

Papa León XIV: “La guerra empeora cada vez más”

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro en el Vaticano
El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro en el VaticanoAndrew Medichini - AP

Luego de sostener que el conflicto en Medio Oriente era un “escándalo para toda la familia humana”, el máximo pontífice lamentó que la guerra en “empeore cada vez más”

“Quiero renovar el llamamiento a un alto el fuego, a trabajar por la paz, pero no con armas, sino a través del diálogo, buscando verdaderamente una solución para todos”, dijo ante la prensa de su residencia en Castel Gandolfo, Italia.

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