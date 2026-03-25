Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 17 de marzo

Un portavoz militar iraní se burló el miércoles de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, lo que plantea dudas acerca de si el plan de 15 puntos propuesto por Washington tiene posibilidades de prosperar.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?“, expresó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní -que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar-, se produjeron después de que el plan fuera presentado a Teherán por intermediarios.