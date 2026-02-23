El gobierno de México revela que localizaron a “El Mencho” gracias a su pareja y despliega más efectivos

GUADALAJARA, México.– México anunció el envío de 2500 efectivos adicionales a Jalisco tras la ola de violencia desatada a raíz de la muerte a manos del Ejército mexicano del poderoso líder narco Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, en un país todavía dominado por un ambiente de miedo y tensión, con clases suspendidas en varios Estados, universidades ofreciendo clases virtuales para evitar los traslados, aerolíneas cancelando sus vuelos y gobiernos tanto locales como extranjeros advirtiendo a sus ciudadanos permanecer en sus casas.

Oseguera era el jefe de una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocida por el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y por perpetrar audaces ataques contra funcionarios gubernamentales que la desafiaban.

Murió durante un tiroteo en su estado natal de Jalisco cuando las fuerzas militares mexicanas intentaban capturarlo. Integrantes del cártel respondieron con violencia en distintas partes del país, bloqueando rutas e incendiando vehículos.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, volvió a llamar a la calma el lunes y anunció que todos los más de 250 cortes de rutas instalados por el cártel en 20 Estados habían sido liberados. Se refirió además al apoyo de inteligencia recibido por parte de Estados Unidos, pero insistió en que todos los operativos contra el narcotráfico son llevados a cabo por las fuerzas federales mexicanas.

“No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información”, afirmó Sheinbaum.

“La gobernabilidad existe”, insistió la mandataria, afirmando que la prioridad de su gobierno era ahora establecer la paz y seguridad en el país.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, contó brevemente cómo se produjo la muerte de “El Mencho” y envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo.

Según el general, “El Mencho” fue ubicado oculto entre la maleza, en un cerro de Tapalpa, Jalisco, donde se desató el fuego cruzado que hirió al líder narco y dos de sus escoltas.

Trevilla aseguró además que la localización del capo narco fue posible gracias al seguimiento que se hizo a una pareja sentimental con la que se encontró Osaguera.

Las autoridades afirmaron que tras el operativo murieron 25 guardias nacionales y aseguraron que algunos vuelos habían sido cancelados de manera preventiva. Reconocieron además el trabajo tanto del Ejército nacional como de las policías locales en su lucha contra los cárteles.

El Ejército mexicano desplegó 2500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco, también informó Trevilla.

“Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7000 efectivos, entonces se va a reforzar” la presencia militar en la zona. “La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo”, añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.

La Casa Blanca, por su parte, también confirmó que Estados Unidos colaboró con en el operativo para capturar al líder del cártel y elogió al Ejército mexicano por abatir a un hombre que figuraba entre los criminales más buscados en ambos países.

México espera que la muerte de uno de los mayores traficantes de fentanilo del mundo alivie la presión del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, para redoblar los esfuerzos contra los cárteles, mientras muchos mexicanos permanecen resguardados y bajo presión mientras esperan nuevas reacciones del poderoso grupo criminal.

El miedo a la reacción

Ante la posibilidad de nuevos brotes de violencia, varias universidades ajustaron sus modalidades de clases a para evitar la presencialidad y los traslados, al tiempo que diferentes Estados anunciaron la suspensión de clases para el lunes, según informó el medio mexicano El Universal.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instó al personal docente a no tomar asistencia ni exámenes en el día de la fecha, y solicitó reprogramar la entrega de tareas o cualquier otro instrumento de evaluación, para no perjudicar a estudiantes que puedan verse afectados por la incapacidad de trasladarse. La institución anunció además que algunos planteles ofrecerían clases virtuales.

Las universidades de Guanajuato y Guadalajara, así como la Universidad Veracruzana también informaron de la suspensión de clases presenciales para el lunes.

Como medida preventiva, diversas escuelas también decidieron suspender sus clases para salvaguardar a estudiantes, personal docente y administrativo.

Se suspendieron todas las clases en escuelas públicas y privadas de Jalisco el lunes, según informó la Secretaría de Educación del estado en el que mataron al capo narco.

Del mismo modo, los Estados mexicanos de Oaxaca, Colima, Michoacán, Nayarit, Baja California e Hidalgo decidieron interrumpir sus clases el lunes, algunos informando que retomarían la presencialidad el martes y otros sin especificar cuando prevén la vuelta a las aulas.

Las escenas del domingo

Guadalajara, la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande de México, quedó casi completamente paralizada el domingo, mientras los residentes temerosos decidían quedarse en sus casas.

A los pasajeros que llegaron al aeropuerto internacional de la ciudad el domingo por la noche se les informó que operaba con personal limitado debido al estallido de violencia.

Jacinta Murcia, una vendedora de productos nutricionales de 64 años, estaba entre quienes caminaban con nerviosismo por el aeropuerto la noche del domingo, donde más temprano en el día los viajeros corrieron y se agacharon detrás de sillas por temor a hechos violentos. La mayoría de los vuelos hacia la ciudad fueron suspendidos el domingo.

Murcia revisaba con ansiedad las noticias en redes sociales que mostraban la cara de “El Mencho” y enviaba mensajes a sus hijos, que seguían su ubicación mientras intentaba cruzar la ciudad para llegar a su casa después del anochecer.

“Mi plan hoy al salir del aeropuerto es ver si hay taxis, pero tengo miedo de todo. De que haya bloqueos, de que haya un toque de queda, de que pueda pasar algo”, dijo. “Estoy completamente sola”, agregó.

Las autoridades en Jalisco, Michoacán y Guanajuato informaron que al menos otras 14 personas murieron el domingo, entre ellas siete efectivos de la Guardia Nacional.

En otra parte del aeropuerto, un grupo de mexicanos de edad avanzada se reunía para discutir cómo regresar a sus casas.

“Mejor vamos todos juntos”, dijo uno de ellos. “Que Dios nos acompañe”, pidió.

Videos que circulaban en redes sociales mostraban a turistas en Puerto Vallarta caminando por la playa mientras columnas de humo se elevaban a lo lejos.

Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol el domingo y el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse.

Triunfo diplomático

David Mora, analista para México del International Crisis Group, afirmó que la captura y el estallido de violencia marcan un punto de inflexión en el impulso de Sheinbaum por endurecer la ofensiva contra los cárteles y aliviar las presiones de Estados Unidos.

Trump ha exigido que México haga más para combatir el contrabando del a menudo letal fentanilo, amenazando con imponer más aranceles o emprender acciones militares unilaterales si el país no muestra resultados.

Hubo señales tempranas de que los esfuerzos de México fueron bien recibidos en Estados Unidos.

El embajador estadounidense Ron Johnson reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado el domingo por la noche. Añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.

Pero, según Mora, también podría abrir la puerta a más violencia, ya que grupos criminales rivales podrían aprovechar el golpe asestado al CJNG.

“Este podría ser un momento en el que otros grupos vean que el cártel está debilitado y quieran aprovechar la oportunidad para expandir su control y hacerse con el control del Cártel Jalisco en esos estados”, señaló.

“Desde que la presidenta Sheinbaum asumió el poder, el Ejército ha sido mucho más confrontativo y combativo contra los grupos criminales en México”, dijo Mora. “Esto le está enviando una señal a Estados Unidos de que, si seguimos cooperando y compartiendo inteligencia, México puede hacerlo; no necesitamos tropas estadounidenses en suelo mexicano”, estimó el experto.

Objetivo prioritario

Oseguera Cervantes, quien resultó herido durante el operativo para capturarlo el domingo en Tapalpa, Jalisco –a unas dos horas en auto al suroeste de Guadalajara–, murió mientras era trasladado en avión a Ciudad de México, informó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.

Durante el operativo, las tropas fueron atacadas a tiros y abatieron a cuatro personas en el lugar. Otras tres, incluido Oseguera Cervantes, resultaron heridas y posteriormente fallecieron, según el comunicado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó a través de X que el gobierno de Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia para el operativo. “‘El Mencho’ era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro país”, escribió. También elogió el trabajo del Ejército mexicano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la detención de “El Mencho”. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México y comenzó a operar alrededor de 2009.

En febrero de 2025, el gobierno de Trump designó al cártel como organización terrorista extranjera.

Sheinbaum ha criticado la estrategia de “capos” de gobiernos anteriores, que eliminaban a líderes de los cárteles solo para desencadenar explosiones de violencia cuando estas organizaciones se fragmentaban. Si bien la mandataria ha mantenido su popularidad en México, la seguridad sigue siendo una preocupación persistente y, desde que Trump asumió el cargo hace un año, ha estado bajo una enorme presión para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El cártel de Jalisco ha sido uno de los más agresivos en sus ataques contra el Ejército –incluidos ataques a helicópteros– y ha sido pionero en el uso de explosivos lanzados desde drones y en la colocación de minas. En 2020 llevó a cabo un espectacular intento de asesinato con granadas y rifles de alto poder en el corazón de Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía capitalina y actual secretario federal de Seguridad.

Agencias AP y Reuters y diario El Universal/GDA