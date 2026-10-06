Elecciones en Brasil, EN VIVO: qué se sabe del balotaje entre Lula y Bolsonaro, encuestas y últimas noticias
El Tribunal Superior Electoral confirmó la segunda vuelta que enfrentará al actual presidente con el líder del Partido Liberal, quien quedó primero; el futuro del país vecino se definirá el domingo 25 de octubre
Elecciones en Brasil: cuántas personas votaron
De los 158.745.502 brasileros aptos para votar, asistió a las urnas el 78,92% (125.275.835 sufragios). Esto quiere decir que más del 21% se abstuvo de votar (33.469.244 personas).
Quién es Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, en el estado de Río de Janeiro. Es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2023), y comenzó la carrera política muy joven, a los 21 años. En 2003 fue elegido diputado estatal en Río de Janeiro en la Asamblea Legislativa (Alerj), cargo que mantuvo durante cuatro mandatos consecutivos. En 2018 consiguió un escaño como senador con 4,38 millones de votos (31,36%).
Tras la condena de su padre en 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y liderazgo de una organización criminal armada en el año 2022, Flávio emprendió una carrera electoral para llegar al Palacio de Planalto como presidente y terminar con la idea de reelección de Lula da Silva.
Quién es Lula da Silva
Luis Ignacio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945. Es el séptimo hijo de un matrimonio analfabeto del nordeste. Fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a San Pablo. A los 15 años empezó a trabajar como vendedor ambulante y lustrabotas para ayudar a proveer de dinero en su hogar.
En 1968, Lula da Silva inició su etapa de sindicalista en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Al principio mantuvo un perfil “despolitizado” y hasta resistió la dictadura de João Goulart, donde ejerció un papel relevante al momento de contar con interlocutores que permitieran fortalecer el proceso democrático.
Qué es el balotaje
El balotaje es la instancia electoral que definirá al próximo presidente y vice de Brasil, dado que la elección general no contará con un ganador claro de la contienda. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.
Habrá balotaje entre Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
Tras las elecciones de Brasil 2026 de este domingo 4 de octubre se definió que habrá balotaje entre Luis Ignacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Con casi el 100% de los votos escrutados y una elección reñida, el Tribunal Superior Electoral (TSE) del país vecino confirmó cuándo será la segunda vuelta que determinará al próximo mandatario de Brasil.
Flávio Bolsonaro obtuvo un 47,15% de los votos, mientras que Da Silva quedó en segundo lugar con 45,02%. La diferencia de menos de tres puntos no hizo posible confirmar al próximo presidente. Por este motivo, el balotaje tendrá lugar el 25 de octubre.
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