Elecciones en Brasil, EN VIVO: qué se sabe del balotaje entre Lula y Bolsonaro, encuestas y últimas noticias

Flávio Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, en el estado de Río de Janeiro. Es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2023), y comenzó la carrera política muy joven, a los 21 años. En 2003 fue elegido diputado estatal en Río de Janeiro en la Asamblea Legislativa (Alerj), cargo que mantuvo durante cuatro mandatos consecutivos. En 2018 consiguió un escaño como senador con 4,38 millones de votos (31,36%).

Opposition presidential candidate Flavio Bolsonaro waves to supporters during a campaign rally a day ahead of the country's general election, in Campo Grande, Rio de Janeiro state, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Bruna Prado) Bruna Prado - AP

Tras la condena de su padre en 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y liderazgo de una organización criminal armada en el año 2022, Flávio emprendió una carrera electoral para llegar al Palacio de Planalto como presidente y terminar con la idea de reelección de Lula da Silva.