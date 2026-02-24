Escala una disputa entre el gobierno de Francia y el embajador de EE.UU. por el asesinato de un activista de ultraderecha

PARÍS.– Un inesperado conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos estalló después de que Washington denunciara el avance del “radicalismo violento de izquierda” tras el asesinato de un activista de extrema derecha en Lyon y de que el embajador estadounidense en París desoyera una citación oficial del gobierno francés para dar explicaciones.

Quentin Deranque, un estudiante de 23 años descrito como un ferviente nacionalista, fue linchado el 12 de febrero en la ciudad de Lyon en enfrentamientos que estallaron entre activistas de extrema izquierda y de extrema derecha. Hay al menos nueve sospechosos, que fueron identificados como exmiembros de un movimiento de ultraizquierda, según fuentes policiales.

Manifestantes sostienen una pancarta con la leyenda "Justicia para Quentin" durante una marcha en homenaje al activista de extrema derecha que murió tras ser atacado en de una protesta en Sciences Po Lyon, el 21 de febrero de 2026

Tras su muerte, la administración del presidente Donald Trump condenó el rol de la izquierda “violenta” y pidió que los responsables fueran llevados ante la justicia.

En una publicación la semana pasada en X, la Oficina de Antiterrorismo del Departamento de Estado afirmó que “el radicalismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública”. La embajada de Estados Unidos en París reposteó la declaración.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, había citado el lunes a la noche al embajador de Estados Unidos en París, Charles Kushner –padre de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense– para que diera explicaciones sobre esas declaraciones. Pero el embajador no se presentó y en su lugar envió a un subalterno.

En declaraciones el martes, Barrot describió la incomparecencia del embajador estadounidense como “una sorpresa” que contravino el protocolo diplomático y solicitó que “no pueda seguir accediendo directamente a los miembros del gobierno francés”, aunque aseguró que las relaciones entre ambos países no se verán afectadas.

“Afectará, naturalmente, su capacidad para ejercer su misión en nuestro país”, manifestó el ministro francés a la emisora pública France Info. Asimismo, dijo que Kushner “se está buscando problemas, porque para que un embajador pueda hacer su trabajo necesita acceso a miembros del gobierno”.

El embajador de EE.UU. en Francia, Charles Kushner, pronuncia un discurso para celebrar el 250 aniversario de EE.UU. en 2026, en la embajada en París, el 4 de diciembre de 2025

“Cuando se hayan dado esas explicaciones, entonces recuperará, naturalmente, el acceso al gobierno francés”, dijo. “No aceptamos que países extranjeros vengan a interferir y luego a inmiscuirse en nuestro debate político nacional, sea cual sea la circunstancia”, añadió.

El ministro insistió en que el altercado no debería perjudicar las relaciones más amplias entre ambos países. “No presentarse es su responsabilidad personal”, dijo. “No afecta en absoluto a la relación entre Francia y Estados Unidos”.

Esta fue la segunda vez que Kushner no se presenta tras ser citado. París ya lo había convocado en agosto por una carta dirigida al presidente francés, Emmanuel Macron, en la que alegaba que Francia no hacía lo suficiente para combatir el antisemitismo. El Ministerio de Exteriores calificó entonces sus acusaciones de “inaceptables”.

Un caso que trascendió a Washington

El asesinato de Quentin Deranque no solo derivó en fricciones con Washington. También provocó la semana pasada un fuerte cruce entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que volvió a tensar una relación bilateral ya deteriorada.

Meloni escribió en su cuenta de X que la muerte del joven, “atacado por grupos vinculados al extremismo de izquierda y arrastrado por un clima de odio ideológico que se extiende por varias naciones”, era “una herida para toda Europa”.

L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente.

La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse… pic.twitter.com/F7vzDhT9X8 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 18, 2026

La réplica de Macron no tardó en llegar: “Me sorprende ver cómo los nacionalistas que no quieren ser molestados en su casa, siempre son los primeros que comentan lo que pasa en la casa de otros”, comentó el presidente francés desde Nueva Delhi. Ante la consulta de periodistas, confirmó que se refería a la líder del partido Hermanos de Italia.

En el Palacio Chigi, sede del gobierno italiano, expresaron “estupor” y negaron cualquier injerencia, al señalar que Meloni solo había manifestado “su profundo pésame y su consternación” y buscó expresar “cercanía” al pueblo francés.

El asesinato en Lyon

Quentin Deranque murió por lesiones cerebrales a causa de la golpiza que recibió el 12 de febrero al margen de la conferencia de una eurodiputada de extrema izquierda, Rima Hassan, en Lyon, a manos de al menos nueve individuos enmascarados y encapuchados.

🔴Mort de Quentin Deranque : de nouvelles vidéos révélées. Elles montrent les minutes qui ont précédé le drame. L’enquête avance et semble confirmer la présence de militants d’ultra-gauche parmi les suspects identifiés par la police. #JT20h pic.twitter.com/0OpdBlyfxX — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) February 17, 2026

Estudiante de ciencia de datos en la Universidad Lyon-II, Deranque era también, según sus allegados, un aficionado a la filosofía y la moral, “con la convicción del misionero”. Militaba en el movimiento nacionalista-revolucionario (NR), hoy dominante en la ultraderecha de Lyon.

Según fuentes policiales, los nueve principales sospechosos identificados tras decenas de interrogatorios y el análisis de videos resultaron ser exmiembros del movimiento de ultraizquierda Jeune Garde (Joven Guardia). Entre ellos figura Jacques-Élie Favrot, colaborador parlamentario del diputado insumiso Raphaël Arnault.

El incidente conmocionó al país y fue calificado como “el momento Charlie Kirk de Francia”, en referencia al tiroteo del año pasado del activista conservador estadounidense. Su muerte expuso un clima de fuerte tensión política de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Rechazamos cualquier instrumentalización con fines políticos de esta tragedia, que ha sumido a una familia francesa en duelo”, declaró Barrot el fin de semana.

Agencias AFP, AP y Reuters