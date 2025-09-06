Por mes: cuánto cuesta cargar un Tesla 2025 en EE.UU.

El costo de cargar un Tesla dependerá de varios factores, como las tarifas eléctricas locales, la capacidad de la batería y el modelo del vehículo; entre otros. Sin embargo, existen estimaciones acerca del gasto al mes en 2025 que representa tener un auto eléctrico en EE.UU.

¿Cuánto cuesta cargar un Tesla al mes?

De acuerdo con Solar Reviews, en promedio, cargar completamente un Tesla en casa cuesta entre 10,98 y 18 dólares en 2025, lo que dependerá principalmente del modelo. Es así que se puede esperar gastar entre US$39 y US$57 cada mes. Cifra que cambia con la Cybertruck, con un precio mensual de carga de entre US$65 y US$73.

El costo de cargar un Tesla depende de varios factores Paul Sancya - AP

E sitio indica que es difícil determinar una cifra exacta del costo de cargar un automóvil de la empresa de Elon Musk, o cualquier otro eléctrico, porque diferentes factores pueden afectar el precio, como:

Tarifas de electricidad locales

Ubicación

Modelo de Tesla

Estilo de vida y hábitos de conducción

En ese contexto, señalan que según la Asociación de Información Energética, el costo promedio de la electricidad en EE.UU. es de aproximadamente US$0,16 por kWh. Sin embargo, algunos estados tienen tarifas que casi duplican ese precio. Precisan que cargar un Tesla costará más en estados como Hawái, California y Massachusetts.

¿Es mejor cargar un Tesla en una estación?

GOBankingRates, sitio especializado en finanzas, indica que el precio que pagará un usuario de Tesla por cargar su vehículo en una estación de carga depende en gran medida de la instalación, sin embargo, hay factores a considerar en este 2025, como.

El modelo del Tesla también es un factor importate a considerar al estimar el costo de carga

Los precios en las estaciones de Electrify America varían entre US$0,31 y US$0,43 por kilovatio hora.

varían entre US$0,31 y US$0,43 por kilovatio hora. Algunas estaciones de carga, como las Volta , están financiadas por publicidad y minoristas y su uso es gratuito.

, están financiadas por publicidad y minoristas y su uso es gratuito. Si se toma en cuenta que la mayoría de los vehículos Tesla tienen una batería de 50 kWh, el costo de cargar el vehículo en una estación de carga varía desde ser gratis hasta alrededor de US$22.

tienen una batería de 50 kWh, el costo de cargar el vehículo en una estación de carga varía desde ser gratis hasta alrededor de US$22. Si se tiene una batería de 100 kWh, puede costar hasta US$43 cargar su vehículo en una estación de carga.

La marca tiene sus propias estaciones de carga, llamadas Tesla Superchargers. El sitio indica que aunque la compañía no comparte sus precios, las reseñas sugieren que los costos típicos son de alrededor de US$0,25 por kWh. Los de nivel 3 ofrecen una velocidad de carga ultrarrápida.

Estación de carga doméstica alimentada con energía solar

Si la carga del hogar proviene de energía solar, el costo será considerablemente menor. 8M Solar explica que el precio cargar un Tesla con energía solar oscila entre US$3,78 y US$6,07, según el modelo, “lo cual es considerablemente menor que el costo de carga de la red eléctrica”.

Los usuarios de Tesla pueden considerar la protección de respaldo de una Powerwall Tesla

Sin embargo, advierten que el gasto real de la instalación de paneles solares y la producción de electricidad pueden variar según la ubicación del hogar y la cantidad de luz solar que reciba.

Añaden que se puede considerar un Tesla Powerwall, que se trata de una batería doméstica compacta que almacena energía generada por el sol o de la red eléctrica, la cual se puede utilizar para alimentar los dispositivos y electrodomésticos de la casa día y noche, durante cortes de luz o cuando se desee desconectarse de la red eléctrica.