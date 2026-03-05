Israel prepara la segunda fase de la guerra: cuáles son los nuevos objetivos en Irán

TEL AVIV.– La guerra de Israel en Irán está entrando en una segunda fase que verá a sus aviones de combate atacar emplazamientos de misiles balísticos enterrados profundamente bajo tierra, dijeron dos fuentes familiarizadas con la campaña militar israelí.

El asalto aéreo conjunto con Estados Unidos en Irán se acerca al final de su primera semana después de que las salvas iniciales mataran a los líderes del país y desataran una guerra regional con ataques iraníes en Israel, el Golfo e Irak, y ataques israelíes en Líbano.

Restos de misiles caen despus de que los sistemas de defensa area israeles lanzaran misiles interceptores sobre Tel Aviv, Israel XinHua

El ejército israelí afirma haber alcanzado cientos de lanzadores de misiles iraníes en superficie que podían apuntar a ciudades israelíes. La segunda fase incluirá búnkeres que almacenan misiles balísticos y equipos asociados, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Una de ellas señaló que Israel apunta a neutralizar la capacidad de Irán de lanzar ataques aéreos contra Israel para el final de la guerra, que también está enfocada en eliminar al liderazgo de la república islámica.

Imagen el 28 de febrero de 2026 de restos de misiles cayendo despus de que los sistemas de defensa area de Israel lanzaran misiles interceptores sobre Tel Aviv, Israel XinHua

Un vocero militar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los planes de ataque. El ejército ya había afirmado anteriormente que, junto con las fuerzas estadounidenses, tomó el control de gran parte del espacio aéreo iraní en los primeros días de los ataques.

En un comunicado el jueves, el ejército dijo que, durante la noche, la Fuerza Aérea atacó “un sitio de infraestructura subterránea utilizado por el régimen iraní para almacenar misiles balísticos y depósitos destinados a misiles diseñados para ser utilizados contra aeronaves”.

Agentes del Comando del Frente Interior israel inspeccionan un edificio de apartamentos daado por un misil iran en Petah Tikva, Israel AP

El ejército no había anunciado previamente ataques contra instalaciones subterráneas de misiles, según una revisión de sus comunicados públicos desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el sábado.

Las estimaciones sobre el arsenal de misiles de Irán varían ampliamente: desde unos 2500 antes de la guerra, según el ejército israelí, hasta alrededor de 6000 según otros analistas.

El tamaño del arsenal que aún permanece podría resultar decisivo para la evolución del conflicto. Teherán ha continuado lanzando ataques con misiles contra Israel y en toda la región.

Personas se renen para lamentarse por la muerte del lder supremo iran, el ayatol Ali Khamenei, en Tehern, Irn XinHua

Douglas Barrie, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) con sede en el Reino Unido, dijo el miércoles que el centro de estudios considera que Irán todavía posee algunos misiles de crucero de ataque terrestre, armas guiadas de precisión que vuelan a baja altura para evadir la detección por radar.

“Hay que degradar el sistema”

Los cazas de la Fuerza Aérea israelí han realizado salidas casi constantes desde el sábado, acelerando aún más el ritmo después de que los militantes de Hezbollah, respaldados por Irán en Líbano, dispararan cohetes contra Israel, lo que provocó intensos ataques aéreos israelíes hasta el norte de Beirut.

En algunos casos, los mismos aviones de guerra israelíes han atacado tanto Irán como Líbano en una sola operación: bombardeando objetivos en Teherán o en el oeste de Irán durante la ida, y atacando posiciones de Hezbollah en el regreso, dijeron una de las fuentes familiarizadas con los planes y una fuente de seguridad israelí.

Restos de misiles cayendo despus de que los sistemas de defensa area israeles lanzaran misiles interceptores, sobre Jerusaln XinHua

Funcionarios israelíes y estadounidenses afirman que los lanzamientos de misiles balísticos y drones desde Irán han disminuido desde el sábado, una caída que atribuyen en parte a los ataques estadounidenses e israelíes contra sitios de lanzamiento iraníes y otras infraestructuras militares relacionadas.

El ejército israelí ha señalado que esta disminución también podría reflejar un intento de Teherán de preservar su arsenal de misiles mientras se prepara para una guerra de desgaste prolongada.

Eran Lerman, exsubasesor de seguridad nacional de Israel, dijo que la esperanza tras la primera semana de ataques era que el sistema gobernante de Irán “comenzara a desintegrarse antes, más rápidamente”.

Restos de misiles caen despus de que los sistemas de defensa area israel lanzaron misiles interceptores, sobre Tel Aviv, Israel XinHua

“Pero eso todavía no ha sucedido y, mientras no ocurra, el sistema debe ser degradado cada vez más”, afirmó Lerman.