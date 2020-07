Fantino criticó a Suar por sus declaraciones en el conflicto económico de Polka Crédito: América TV

A raíz de la crisis económica que atraviesa Polka agravada por la situación que provocó la pandemia de coronavirus -que congeló todas las grabaciones de las ficciones-, Adrián Suar habló en Intrusos del conflicto económico que puso a la productora al borde de la quiebra . "Tenemos más de 280 empleados y la ecuación es inviable porque hay menos horas de ficción", dijo. Tras escuchar sus palabras, Alejandro Fantino cuestionó el accionar de Suar hacia los empleados y actores de la productora por dejarlos sin trabajo a pesar de tener "una casa de cinco millones de dólares en Punta del Este".

El confinamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus frenó todo tipo de actividades en el mundo entero. A raíz de esto, la industria audiovisual se transformó en una de las más golpeadas. Suar sufrió, como empresario y cabeza de Polka, uno de los más duros desenlaces: la productora cerró y quedó a un paso de la quiebra. Los empleados y actores están a punto de perder sus trabajos y quedar en la calle. Esta situación llevó al gerente de programación de eltrece por varios programas para explicar de manera pública qué es lo que ocurre con Polka. "La pandemia me dio la estocada final", dijo días atrás en el programa Ya somos grandes que conduce Diego Leuco.

Tras escucharlo, el conductor arrancó su programa, Fantino a la tarde, con el fragmento de un poema para graficar la situación. "Me hizo acordar a un personaje de un poema que se le concedió erróneamente al poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que dice 'Cuando vinieron por mí, ya no había nadie más'. Suar, que es parte de Capit (Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión) no hizo nada por frenar la llegada en cuentagotas de las latas extranjeras. Lo único que se preocupó fue por su fábrica de vender hamburguesas, su fábrica industrial de ficción", arremetió el conductor.

"Y hoy está llorando por todos lados, pobre Adrián", agregó Fantino. Y propuso, a su equipo de panelistas, analizar el rol del productor desde su faceta como empresario para examinar si es una víctima que "va a dejar un montón de gente sin laburo".

En otra parte de la entrevista, Rodrigo Lussich le preguntó a Suar si era verdad que los actores son caros. "Me gasté todo en ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), pero no en sueldos de actores porque no es verdad que los actores sean caros", respondió el productor.

"Suar dijo que no, ¿qué van a ser caros los actores? Lo que pasa es que hay que sentarse con el SAT (Sindicato Argentino de Televisión) a negociar pautas y maneras de laburar", comentó Fantino. Añadió que "los actores no tienen para comer" y culpó a Adrián Suar por "no reinventarse".

La amenaza extranjera

Luego, Fantino criticó a Suar por no anticiparse a lo que ya era una tendencia en la televisión argentina: el arribo de ficciones extranjeras. "Nosotros en programas o canales clase media pobre como América nos reinventamos una o dos veces por año, ¿cómo vos no empezaste a ver que lo extranjero no te iba a terminar exterminando? Lo que te saca el trabajo a vos son las latas extranjeras, no supiste competir y plantarte a tiempo. No supiste defender. ¿Y ahora cuál es el problema? Lo que cobran los actores. No. El problema es que no te supiste reinventar", aseguró el conductor.

Al darle la palabra a Luis Ventura, el periodista salió en defensa del productor. "Hay mucha injusticia con él. Hay cosas que son tergiversadas ¿Por qué la cara visible es Adrián Suar? Hay otros productores que están escondidos o que no asuman la cabeza. Suar puso la cara y fue a hablar con el presidente de la nación para pelear por sus actores", sostuvo y recordó la reunión que tuvieron Marcelo Tinelli y el programador de El Trece con parte del Gobierno para analizar la manera de activar la industria.

El abogado Mauricio D'Alessandro explicó la situación por la que transita Polka. "La realidad es que Adrián Suar nunca va a dejar a nadie debiendo, porque él tiene una parte muy minoritaria de Polka (el 27%), y cada vez que Polka pierde entre 7 a 10 millones de pesos por mes, el que aporta no es Suar sino los accionistas. Si él no pone la plata, cada día tiene menos. A fin de año va a tener el 5%. No va a haber un desfalco de Suar, él está ofreciendo indemnizaciones del 1,3%. La indemnización más el 30% arriba. Va a pagar lo que dice la ley, pero nosotros le pedimos más, le exigimos que siga trabajando aunque pierda. Le pedimos que sea Aerolíneas Argentinas", dijo.

Por último, Fantino volvió a tomar la palabra y remató en forma contundente. "¿Está bien que si Suar va a achicar la empresa, y va a dejar a 100, 120 laburantes en la calle, siga teniendo una casa de cinco millones de dólares en Punta del Este?".