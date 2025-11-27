El actor James Van Der Beek vende una icónica camiseta para recaudar fondos para su tratamiento contra el cáncer

A poco más de un año de que fuera diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, James Van Der Beek sorprendió a sus seguidores con una publicación desde sus redes sociales, en la que no solo se mostró con un aspecto mejorado, sino que también vistió una de las camisetas que lució en la película Varsity Blues (1999) con un fin: venderla para recaudar fondos para su tratamiento.

James Van Der Beek en Dawson's Creek Courtesy Everett Collection

“¡Por demanda popular! Mi camiseta favorita. Tal vez todo fueron jugadas divertidas que nos pusieron en las secuencias de fútbol para los partidos fuera de casa... Pero siempre me encantó ponerme los blancos del equipo", expresó en la descripción del reel que publicó en su perfil de Instagram, en el que 1.7 millones de seguidores, donde se lo pudo ver posar con la casaca del número 4 y manipular una pelota de fútbol americano.

James Van Der Beek promociona los objetos que subastará (Foto: Captura Instagram/@vanderjames)

En ese sentido, expresó su agradecimiento hacia los fanáticos, quienes le demuestran su apoyo en esta etapa difícil: “El año pasado, cuando saqué la camiseta del Blues, me sorprendió el amor y el apoyo que recibí de todos ustedes. Significó más de lo que puedo expresar. Espero que disfruten este tanto como el original”.

Y completó: “Para mí, cada jersey que firmo es un momento mágico de círculo completo. Gracias por el amor, las oraciones, el apoyo y por hacer que esta camiseta signifique algo mucho más grande que una película. Infinitamente agradecido por todos ustedes. Las ganancias van directamente a ayudar con el tratamiento y apoyar a las familias que caminan por el mismo camino”.

Además de los miles de likes, el intérprete de Dawson Leery en Dawson’s Creek, la serie dramática éxito de la década de los 90, recibió cientos de mensajes de los usuarios, algunos de ellos compartiendo su experiencia de vida. “Te quiero hombre. Superé la etapa 3 colorrectal, que vale 6 meses de vida. Hace 10 años. Vos también lo harás”; “¡Te ves mejor! Estoy tan contento de que tengas una familia fuerte que te apoye. Ojalá todos los que tienen dolencias lo hicieran. ¡Gracias por tu positividad!“ y ”¡Te quiero, James! ¡Siempre estoy rezando por ti!“, fueron solo algunos de ellos.

Algunos seguidores del reconocido actor mencionaron sus experiencias con la enfermedad (Foto: Captura Instagram/@vanderjames)

Pero el mensaje que más destacó fue el que escribió su esposa, la productora de cine Kimberly Van Der Beek: “Sos un mago. ¡Te estás recuperando, cariño!“.

“Sos un mago. ¡Te estás recuperando, cariño!“, le escribió su esposa (Foto: Captura Instagram/@vanderjames)

Cabe destacar que Der Beek anunció la noticia sobre la subasta de algunos de sus objetos para financiar el tratamiento de cáncer hace dos semanas. Para esto, el actor de 48 años se asoció con Propstore. El remate presencial se realizará en Londres el 6 de diciembre y la subasta global estará disponible hasta el 7 de diciembre de 2025.

La camisa que usó Van Der Beek en Dawson's Creek propstoreauction.com

Van Der Beek también subastará la decoración del cuarto de su personaje propstoreauction.com

“He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento es ahora”, le dijo Van Der Beek a la revista People. “Aunque siento cierta nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore para compartirlos con aquellos que han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, agregó.

James van der Beek contó el año pasado que padece cáncer de colon Captura de pantalla

En noviembre del año pasado, Van Der Beek reveló su diagnóstico en una entrevista publicada por el mismo medio. “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, anunció.