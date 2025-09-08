Aseguran que Chechu Bonelli se enojó con Darío Cvitanich por cómo manejó la separación

Chechu Bonelli estaría “furiosa” con su expareja, el exfutbolista Darío Cvitanich, a raíz de decisiones que la conductora considera una “falta de respeto” hacia su familia. La separación tras 14 años de relación sorprendió al mundo del espectáculo y del deporte, y ahora se conocieron más detalles del profundo malestar que atraviesa la periodista, que se siente “dolida y enojada” por cómo se dieron los acontecimientos.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, el principal motivo del enojo de Bonelli radica en que Cvitanich confirmó públicamente la ruptura en un programa de televisión hace dos meses, antes de hablar con sus propias hijas. “Debería haber hablado primero con su familia”, explicó Etchegoyen sobre la postura de la conductora, quien se sintió “expuesta y descuidada” por esta acción, que le “molestó sobremanera”.

Darío Cvitanich habló de su separación de Chechu Bonelli y de su nuevo vínculo con Ivana Figueiras (Foto: Instagram @chechubonelli / @daricvitaok / @figueirasivana)

Otro punto que intensificó la tensión fue la aparición de una imagen de Cvitanich junto a Ivana Figueras, lo que despertó rumores de un nuevo romance. Este episodio, según el periodista, no fue bien recibido por Bonelli, quien habría expresado a su ex pareja: “No nos podés exponer y descuidar así de esta manera”. Aunque Cvitanich aseguró que no engañó a Chechu con Ivana Figueiras, la situación generó un gran malestar en el entorno de la modelo.

Etchegoyen especuló que la decisión de Cvitanich de blanquear la separación en un medio pudo haber sido una estrategia para oficializar una posible relación con Figueras. Personas allegadas a Bonelli confirmaron al periodista que ella “no vio para nada bien esto, porque siente que no está cuidando a su familia”.

Cvitanich e Ivana Figueiras, ¿juntos?

Ivana Figueiras fue interceptada por un móvil de Intrusos (América) a la entrada del cumpleaños de Zaira Nara y se refirió a los persistentes rumores que la vinculan con Cvitanich. Visiblemente apurada y con un llamativo look “western”, fue consultada directamente sobre su presunto rol como “tercera en discordia” en la escandalosa ruptura de la pareja.

Ante la insistencia del cronista, quien la abordó mientras se dirigía al ingreso del evento, Figueiras optó por la cautela, aunque sus respuestas y lenguaje corporal dejaron entrever una clara confirmación de la nueva relación. “Todo bárbaro”, repitió en varias ocasiones para esquivar las preguntas más directas sobre su vínculo con Cvitanich. Cuando se le preguntó si había algo para hablar con Chechu Bonelli, fue tajante: “No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia, ni nada”.

La confirmación del romance de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

A pesar de su intento por desviar el foco de la polémica, la modelo no pudo ocultar una sonrisa que, según el análisis del panel del programa, denotaba felicidad y un romance incipiente. El cronista, interpretando sus gestos y la actitud general, afirmó en vivo: “Está enamorada. Sí, sí, está enamorada. Está contenta, está feliz con esta nueva relación con Darío Cvitanich”.

A pesar de que no lo desmintió, Figueiras se mostró sonriente y con un semblante relajado a pesar del asedio periodístico, por lo que su actitud fue interpretada por el equipo de Intrusos, con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a la cabeza, como una confirmación implícita de su vínculo con el exdeportista.

La periodista Paula Varela reveló que habló con Darío de su separación y aseguró el exjugador de Boca Juniors le aclaró que no hubo infidelidades en su matrimonio.

“Hablamos por teléfono, muy buena onda, hay que decirlo, pero fue contundente en su postura de que se la vincule a ella (Ivana Figueiras) como la tercera en discordia. Me dejó en claro: ‘Paula, yo me separé hace ocho meses’. Cuando me separé de Cecilia ella sabe por qué nos separamos“, contó la panelista en base a lo charlado con el exjugador. Mientras tanto, Bonelli prefiere mantener un perfil bajo y hasta el momento no habló de la ruptura.