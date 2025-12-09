La historia de amor entre Lando Norris y Magui Corceiro: el supuesto tercero en discordia y la confirmación tardía

Lando Norris fue la estrella del fin de semana en la Fórmula 1. Luego de lograr el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, el británico se coronó campeón mundial de conductores 2025.

Lando Norris campeón de la Fórmula 1 David Davies/PA Wire/dpa

En una jornada muy intensa y estresante, tanto para el deportista, como para sus allegados que estaban presentes en el circuito de Yas Marina, Norris sumó los puntos necesarios para que Max Verstappen no pueda coronarse, a pesar de haber salido en el primer puesto de la carrera.

Una vez culminado el día, Margarida “Magui” Corceiro, pareja de Norris, posteó una imagen de los dos en Instagram para celebrar el título. “Mi pequeño gran campeón”, lanzó la modelo, quien se encargó de subir la primera imagen de ellos juntos a su feed de Instagram, en una suerte de blanqueo de relación.

El posteo romántico de Magui Corceiro

Previo a esto, tanto Corceiro como Cisca Wauman, mamá de Norris, se encargaron de felicitar personalmente al piloto con besos y abrazos que quedaron grabados ante las cámaras y formaron parte de un festejo que se extendió durante varias horas.

El beso entre Lando Norris y Magui Corceiro

Norris y Corceiro comenzaron a salir juntos a mediados de 2023. En las primeras imágenes que se divulgaron se los veía disfrutando de distintas actividades por Mónaco, lo que suponía el inicio de una relación amorosa. A pesar de optar por un perfil bajo, los medios de comunicación detectaron que existía una química especial entre ambos, aunque, también, se deslizó que la actriz portuguesa mantenía una relación en paralelo con el futbolista Joao Félix.

Lando Norris y Magui Corceiro

La especulación inicial se centró en una presunta infidelidad de la actriz hacia el deportista. Sin embargo, el propio delantero habría aclarado el panorama: la pareja ya había puesto fin a su relación meses antes de que se hiciera público el encuentro con Norris.

Joao Felix, ex Barcelona, con presente en el fútbol árabe (AP Foto/Joan Monfort) Joan Monfort - AP

El desconocimiento general de la ruptura entre Félix y Corceiro llevó a elaborar varias teorías sobre el engaño de la modelo, poniendo su figura en el ojo de la tormenta. Luego de mediatizarse el tema, el futbolista desactivó la alarma y el incipiente noviazgo entre el piloto y la modelo continuó sobre rieles.

Magui Corceiro, la novia de Lando Norris

En una historia de amor que comenzó con polémica, Norris le sumó un condimento más que desconcertó a todos. En una entrevista que brindó en septiembre, el británico lanzó en una entrevista con British Vogue: “Nos conocemos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos, hasta hace poco”. Y, agregó, en un tono acaramelado: "Todo en ella me parece especial. Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos".

Corceiro tiene 22 años y es una reconocida actriz de la televisión de Portugal, con dos millones de seguidores en Instagram. Debutó en 2019 con la serie Prisioneira, le siguieron Bem Me Query Quero é Vivery desde el año pasado protagoniza A Fazenda. Complementa su faceta artística con el modelaje, siendo la cara visible de marcas como Armani Beauty y Vichy.

Norris, desatado: los festejos del campeón

Lando Norris se coronó campeón de la Fórmula 1 y los festejos estuvieron a la altura de las circunstancias. Con la euforia contenida, el piloto organizó una fiesta privada en el Hotel W, donde la organización del evento estuvo a cargo de la empresa Amber Lounge.

Lando Norris festejó su título en la Fórmula 1

Con mesas vip, DJ y un sector reservado exclusivamente para Norris y su entorno, el piloto celebró a lo grande con amigos, su novia, Magui Corceiro y colegas de la Fórmula 1 como Charles Leclerc, entre otros.

Los festejos de Lando Norris tras coronarse campeón de la Fórmula 1

“Toda una vida de trabajo se destinó a esta resaca”, subrayó el piloto, en un posteo que incluyó varias imágenes de una fiesta que se descontroló por momentos y tuvo como protagonista al campeón de la F1.

Norris armó una fiesta privada para celebrar su conquista deportiva

Saltando, bailando y agradeciendo las muestras de cariño, Norris festejó a lo grande y ahora se tomará un tiempo prudencial para descansar y recargar energías para la próxima temporada.