Bad Bunny en River: la lista de temas que cantará en sus tres shows en Buenos Aires

Bad Bunny se presenta en River tres fechas seguidas, entre este viernes 13 y el domingo 15 de febrero. Prometen estar llenos de ritmo, fiesta y un recorrido por la cultura latinoamericana, especialmente de su tierra natal, Puerto Rico. En ese sentido, muchas de las personas quieren conocer el setlist, es decir, la lista de temas que cantará las próximas noches.

Miles de fanáticos se reunirán para recibir al cantante puertorriqueño, que se encuentra en un gran momento de su carrera: hace dos semanas ganó el premio Grammy por el Mejor álbum y el domingo pasado protagonizó el medio tiempo del Super Bowl en Estados Unidos, que muchos consideran histórico por su actuación, producción y su mensaje en apoyo de los inmigrantes. Ahora retoma su gira mundial “Debí tirar más fotos World Tour” en nuestro territorio argentino.

El half time show completo

Bad Bunny aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada. Anoche, el artista disfrutó de una cena privada en NESS, el restaurante de fuegos del chef Leo Lanussol ubicado en el corazón del barrio porteño de Núñez.

La lista de temas de Bad Bunny en River

A continuación, este es el setlist completo de canciones de los últimos shows de Bad Bunny en “Debí tirar más fotos World Tour”, los cuales hizo en Colombia durante enero. Probablemente se replique este listado de canciones en sus presentaciones en Buenos Aires. Además, hay que tomar en cuenta que hay más de un escenario en su show, por lo que conviene saber bien dónde estará para no desorientarse.

El setlist completo del show de Bad Bunny Todd Rosenberg - Getty Images North America

<b>#</b> <b>Canción / Acto</b> <b>Escenario</b> - MUDANZA INTRO Escenario Principal 1 LA MuDANZA Escenario Principal 2 Callaíta Escenario Principal 3 PIToRRO DE COCO Escenario Principal 4 WELTiTA Escenario Principal 5 TURiSTA Escenario Principal 6 BAILE INoLVIDABLE Escenario Principal 7 NUEVA YoL Escenario Principal - CONCHO INTERLUDE La Casita 8 VeLDÁ La Casita 9 Tití me preguntó La Casita 10 Neverita La Casita 11 Si veo a tu mamá La Casita 12 VOY A LLeVARTE PA PR La Casita 13 Me porto bonito La Casita 14 No me conoce La Casita 15 Bichiyal La Casita 16 Yo perreo sola La Casita 17 Efecto La Casita 18 Safaera La Casita 19 Diles La Casita 20 MONACO La Casita 21 Canción sorpresa La Casita 22 CAFé CON RON La Casita 23 Abréme paso La Casita - JACOBO INTERLUDE Escenario Principal 24 Ojitos Lindos Escenario Principal 25 La canción Escenario Principal 26 KLOuFRENS Escenario Principal 27 BOKeTE Escenario Principal 28 DÁKITI Escenario Principal 29 El apagón Escenario Principal 30 DtMF Escenario Principal 31 EoO Escenario Principal

Horarios y accesos para el ingreso al Estadio de River Plate

Las puertas del estadio abren a las 16 para recibir al público. El opening comienza a las 19. El inicio del espectáculo central ocurre a las 21. La organización del evento dispuso accesos específicos según la ubicación de las entradas adquiridas por los fanáticos. Los espectadores con tickets para campo trasero ingresan por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.

Todos los horarios de Bad Bunny en River Instagram

El ingreso para las plateas Belgrano en sus niveles inferior, bajo, medio y alto funciona en Av. Libertador y Udaondo. Este punto de acceso también corresponde a los sectores de campo delantero / stage B y plateas centenario media y alta. La dirección de los flujos de personas busca agilizar la entrada al predio deportivo.

Los accesos a River para el show de Bad Bunny

Las entradas para campo delantero / stage A / Los Vecinos, plateas San Martín inferior, baja, media y alta y plateas Sívori media y alta tienen su ingreso por Av. Alcorta y Monroe. El cumplimiento de estas indicaciones resulta fundamental para el ordenamiento del público en las inmediaciones del estadio. El operativo de seguridad acompaña el movimiento de los seguidores desde las primeras horas de la tarde.