Bad Bunny en River: la lista de temas que cantará en sus tres shows en Buenos Aires
Este es el setlist completo que el artista estuvo cantando en sus últimos shows de su gira mundial “Debí tirar más fotos World Tour”
Bad Bunny se presenta en River tres fechas seguidas, entre este viernes 13 y el domingo 15 de febrero. Prometen estar llenos de ritmo, fiesta y un recorrido por la cultura latinoamericana, especialmente de su tierra natal, Puerto Rico. En ese sentido, muchas de las personas quieren conocer el setlist, es decir, la lista de temas que cantará las próximas noches.
Miles de fanáticos se reunirán para recibir al cantante puertorriqueño, que se encuentra en un gran momento de su carrera: hace dos semanas ganó el premio Grammy por el Mejor álbum y el domingo pasado protagonizó el medio tiempo del Super Bowl en Estados Unidos, que muchos consideran histórico por su actuación, producción y su mensaje en apoyo de los inmigrantes. Ahora retoma su gira mundial “Debí tirar más fotos World Tour” en nuestro territorio argentino.
Bad Bunny aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada. Anoche, el artista disfrutó de una cena privada en NESS, el restaurante de fuegos del chef Leo Lanussol ubicado en el corazón del barrio porteño de Núñez.
La lista de temas de Bad Bunny en River
A continuación, este es el setlist completo de canciones de los últimos shows de Bad Bunny en “Debí tirar más fotos World Tour”, los cuales hizo en Colombia durante enero. Probablemente se replique este listado de canciones en sus presentaciones en Buenos Aires. Además, hay que tomar en cuenta que hay más de un escenario en su show, por lo que conviene saber bien dónde estará para no desorientarse.
|<b>#</b>
|<b>Canción / Acto</b>
|<b>Escenario</b>
-
MUDANZA INTRO
Escenario Principal
1
LA MuDANZA
Escenario Principal
2
Callaíta
Escenario Principal
3
PIToRRO DE COCO
Escenario Principal
4
WELTiTA
Escenario Principal
5
TURiSTA
Escenario Principal
6
BAILE INoLVIDABLE
Escenario Principal
7
NUEVA YoL
Escenario Principal
-
CONCHO INTERLUDE
La Casita
8
VeLDÁ
La Casita
9
Tití me preguntó
La Casita
10
Neverita
La Casita
11
Si veo a tu mamá
La Casita
12
VOY A LLeVARTE PA PR
La Casita
13
Me porto bonito
La Casita
14
No me conoce
La Casita
15
Bichiyal
La Casita
16
Yo perreo sola
La Casita
17
Efecto
La Casita
18
Safaera
La Casita
19
Diles
La Casita
20
MONACO
La Casita
21
Canción sorpresa
La Casita
22
CAFé CON RON
La Casita
23
Abréme paso
La Casita
-
JACOBO INTERLUDE
Escenario Principal
24
Ojitos Lindos
Escenario Principal
25
La canción
Escenario Principal
26
KLOuFRENS
Escenario Principal
27
BOKeTE
Escenario Principal
28
DÁKITI
Escenario Principal
29
El apagón
Escenario Principal
30
DtMF
Escenario Principal
31
EoO
Escenario Principal
Horarios y accesos para el ingreso al Estadio de River Plate
Las puertas del estadio abren a las 16 para recibir al público. El opening comienza a las 19. El inicio del espectáculo central ocurre a las 21. La organización del evento dispuso accesos específicos según la ubicación de las entradas adquiridas por los fanáticos. Los espectadores con tickets para campo trasero ingresan por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.
El ingreso para las plateas Belgrano en sus niveles inferior, bajo, medio y alto funciona en Av. Libertador y Udaondo. Este punto de acceso también corresponde a los sectores de campo delantero / stage B y plateas centenario media y alta. La dirección de los flujos de personas busca agilizar la entrada al predio deportivo.
Las entradas para campo delantero / stage A / Los Vecinos, plateas San Martín inferior, baja, media y alta y plateas Sívori media y alta tienen su ingreso por Av. Alcorta y Monroe. El cumplimiento de estas indicaciones resulta fundamental para el ordenamiento del público en las inmediaciones del estadio. El operativo de seguridad acompaña el movimiento de los seguidores desde las primeras horas de la tarde.
