Bake Off Argentina: quiénes son los cuatro participantes que están en la semifinal del programa

Continúa la cuenta regresiva en Bake Off Argentina (Telefe) para conocer quién es el mejor pastelero de la Argentina. Este jueves otro participante se despidió del programa, pero para ponerle un poco de optimismo a la presión que viven los concursantes, la producción trajo a algunos de los eliminados en galas anteriores para que les dieran apoyo a sus compañeros.

Fue así como Ximena, Gino, Silvina, Hernán y Paula volvieron al programa por un rato para trabajar en duplas con su compañeros. Gisela, una de las participantes que aún se mantiene en la competencia no pudo contener la emoción cuando los vio entrar a la carpa.

El desafío sorpresa del día consistió en preparar una “torta galáctica” con una dificultad particular: debía estar decorada tanto por fuera como por dentro y tener al menos dos rellenos diferentes.

Algunos exparticipantes de Bake Off Argentina (Telefe) le dieron una mano a sus compañeros

Antes de dar inicio al reto, Paula Chaves les aclaró a los pasteleros que sus excompañeros podrían ayudarlos solo durante una parte del desafío y luego deberían continuar por sí solos. Asimismo, Dolli Irigoyen aprovechó el momento para desearle suerte a los participantes y expresó: “Queremos encontrar una explosión de sabores y de colores”.

El jurado fue sumamente exigente este jueves en Bake Off Argentina (Telefe) (Crédito: Captura de video Telefe)

Cuando llegó el momento de la devolución, Carlos fue el primero en estar frente al jurado. Los expertos se asombraron con la decoración que logró y elogiaron el sabor de su torta. Lo mismo sucedió con Kalia, quien optó por presentar un postre inspirado en el universo. “Tiene muy buena estética”, le dijo Damián Betular a la participante que ganó el delantal celeste de la noche.

Gisela fue la eliminada de la noche en Bake Off Argentina (Telefe)

Emiliano por su paete, optó por preparar una torta cuya decoración fue “demasiado” para Dolli. Lo mismo opinó Betular, que no dudó en criticar el interior de su preparación.

En el caso de Facundo, pese a que no deslumbró como en otras oportunidades, recibió una evaluación positiva. Sin embargo no fue una buena gal para Gisela, que no logró el relleno líquido en el centro que esperaba y tampoco se destacó con la estética como usualmente lo hace con sus tortas.

El jurado felicitó a Gisela por su participación en Bake Off Argentina (Telefe)

La suerte no acompañó a la pastelera, quien fue la eliminada de la noche y se despidió entre lágrimas de sus compañeros, no sin antes recibir algunas palabras de cariño por parte del jurado y de la conductora. “Gise, que difícil tener que despedirte en esta instancia del programa”, le dijo Paula.

“Yo me llevo un recuerdo muy lindo de vos. Tuviste muy buenas creaciones y siempre fuiste por el lado estético con una tranquilidad que yo admiro”, le expresó Betular. Por último, Pamela Villar destacó: “Trabajás muy bien los sabores así que seguí haciéndolo porque lo hacés muy bien”.

Con la eliminación de Gisela, los cuatro los finalistas de Bake Off Argentina son Carlos, Kalia, Facundo y Emiliano. El ganador se conocerá el lunes 8 de noviembre.