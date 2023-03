Luis Novaresio hizo un pedido a la Justicia tras el último descargo de Jey Mammon: “Hay que basarse en la prueba”

escuchar

Jey Mammon negó las acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores formuladas en su contra por Lucas Benvenuto, pero aceptó haber tenido una relación con el denunciante, a quien, según sus propios dichos, duplicaba en edad en el momento en que se conocieron.

El descargo del artista y conductor televisivo fue difundido en sus redes sociales y generó un fuerte impacto en la audiencia, hasta el punto que fue analizado por varios especialistas en discurso y lenguaje no verbal, uno de los cuales arribó a conclusiones inquietantes.

Luis Novaresio analizó el descargo de Jey Mammon: "Estamos hablando de un delito aberrante"

Sin embargo, más allá de la veracidad o no de los dichos de Jey Mammon, quien fue suspendido del canal Telefe hasta que se aclaren las acusaciones en su contra, para Luis Novaresio el video no es más que una forma de “defensa mediática, que no tiene el menor valor jurídico”.

Jey Mammon se defendió de la denuncia de abuso sexual

Las consideraciones del conductor del programa Buen día Nación fueron formuladas durante el pase de su programa con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Marina Calabró y Débora Plager que va de lunes a viernes por la pantalla de LN+.

Los presuntos delitos aberrantes que se le imputan a Juan Martín Rago, tal es su nombre real, obligaron al artista a difundir una defensa en los medios, luego de una semana de ostracismo y pocos días después de que se conociera que el famoso abogado Fernando Burlando sería su patrocinante letrado.

“Necesito decir tres cosas”, dijo Novaresio, tras analizar el video con las declaraciones de Jey Mammon. “La primera es que estamos hablando de la posibilidad de un delito aberrante, de los peores delitos. Los que pasamos por la Facultad de Derecho decimos que jamás defenderíamos a un abusador sexual. Es un delito tremendo”, subrayó.

“B: me niego al ‘a mi me parece que’; y C, la Justicia no es un hecho religioso, no es que creer o no creer en tal persona, hay que basarse en la prueba”, consideró el periodista que también es abogado.

Fernando Burlando es el patrocinante letrado de Jey Mammón

“El mejor modo con las dificultades procesales del caso sería debatir en un juicio por la verdad que es muy difícil de instrumentar, es cierto, pero si las partes están de acuerdo, por el bien de la sociedad, deberían hacerlo”, dijo Novaresio.

Y aclaró: “Lo tiene que pedir la víctima, no es una acción de oficio. Es una acción de instancia privada, lo que significa que debe impulsarla la parte presuntamente perjudicada”.

En este sentido, hizo referencia a Lucas Benvenuto, la presunta víctima del abuso sexual, quien dijo haber tenido 14 años en el momento en el que se habría producido el delito que denunció. “Primero, si hay una víctima, hay que estar cerca de la manera que hay que estar, es decir acompañándolo. Pero ojalá, por la conmoción social que esto genera, hubiesen pruebas, pericias y testimoniales, y aflojemos con el ‘yo le creo a Jey’ o ‘yo no le creo a Jey’, porque cuando instalamos a la Justicia en el ‘amimeparecismo’ estamos fritos”, afirmó.

En este punto, Majul consideró que “lo que dice Jey es que Lucas miente con la edad, y luego dice que estuvieron 9 años juntos sin ocultarlo con nadie. Eso es lo que dice y lo pone sobre la mesa”.

Jey Mammon: “Yo no violé, no abusé ni drogué a ninguna persona, jamás”

“Lo que está haciendo Jey no tiene que ver con la defensa judicial sino mediática. Esto como prueba no tiene el menor valor jurídico. Salvo que lo llamen para que lo ratifique en un tribunal, no sirve para nada”, replicó Novaresio.

Sobre el final, intervino Calabró y criticó la estrategia de Mammon en duros términos: “Si tu mejor defensa posible es decir que tuviste una relación con un chico de 16 a tus 32 años, vos mismo abrís la puerta de la corrupción de menores. La verdad que si esa es tu mejor defensa, estás en el horno”.

