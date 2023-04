Cau Bornes reveló los motivos por los que Valeria Lynch echó a su hija de la casa: “Es mamá de marketing”

escuchar

Valeria Lynch y el cantante Brasileño Cau Bornes tuvieron una relación de varios años, hasta que se separaron con escándalo en 2019. Entonces, Tais, la hija de él, decidió quedarse a vivir con la artista, a quien consideraba como su madre, ya que la crió desde los cinco años. Hace días trascendió que la cantante de “Me das cada día más” habría echado a la joven de su casa por un problema que había entre Tais y el novio de Lynch, el cantante de Ataque 77, Mariano Martínez.

Este jueves, en una entrevista con el programa Socios del espectáculo (el trece), el propio Bornes confirmó esta información, especificó los motivos de la expulsión de su hija de la casa de su ex y apuntó contra la cantante: “Es una madre de marketing”.

Bornes estuvo en los estudios de eltrece a solas con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores del programa, que quisieron conocer la versión del artista brasileño sobre la situación que había vivido su hija para ser echada de la casa en la que vivía, que era la de Valeria Lynch, y en la que ahora convivía con Mariano Martínez.

“Siempre lo que nosotros supimos y Valeria lo decía también era el amor que ella tenía por Tais, que era su madre, que la tenía desde los cinco años”, introdujo su pregunta Pallares y luego preguntó: “¿Qué pasó? ¿Fue Valeria? ¿Fue Mariano Martínez?”.

Valeria Lynch y Cau Bornes se seprararon en 2019 y desde entonces todo fue conflicto entre ellos Gerardo Viercovich - Archivo

“Mariano Martínez no es nada -replicó el brasileño-. Si ve la publicidad que tienen ellos de su show el está ‘acocarado’ (agachado) y ella por arriba. Ahí la que manda es ella”.

Luego, como Bornes se iba del foco del tema, Lussich intervino para preguntarle directamente: “¿Ella la echó a tu hija o no la echó?”. “La echó hace un año y medio atrás”. “¿Por qué?”, quiso saber el coconductor del ciclo.

Entonces, el ex de Valeria Lynch contó el motivo de la expulsión: “La echó porque parece que Mariano tenía un problema de Covid (sic), estaba con Covid en la casa y Tais le dijo: ‘Mariano, ponete el barbijo’. ‘No, no me lo voy a poner’, dijo él. Y Valeria salió entonces y le dijo: ‘Nena, si querés andate’. Y la nena me dijo: ‘Papá' (voz de llanto) y le digo: ‘Vení conmigo’. Ahí la que manda es ella”.

Valeria Lynch echó a Tais de su casa hace un año y medio, según contó el ex de la cantante, Cau Bornes (Foto Instagram @valelynchok)

“Después no la deja sacar sus cosas, la bloquea del teléfono”, añadió Lussich, como para contar la segunda parte de la historia. “Exactamente”, asintió el cantante y añadió: “La bloqueó en el teléfono y llorando me dijo: ‘Papá, tuve una madre con cinco años y con 20 años me bloquea’. Entonces, yo les digo: ‘Es mamá de márketing’”.

Valeria Lynch y su pareja, MarianoMartínez, en las sierras de Córdoba. Instagram - Archivo

Tras esta lapidaria definición, Bornes añadió: “Ustedes son la prueba: ‘Es mi hija, es mi hija’. (se refiere a lo que decía Valeria Lynch). Entonces, nada peor en la vida que engañar el corazón de una chica lastimada”.

Más tarde, los periodistas lo consultaron acerca de si tenía alguna palabra de agradecimiento para su ex como mamá y el cantante dijo: “Tengo una palabra de agradecimiento cuando Tais a los cinco años le dijo: ‘Cuando seas la esposa de mi papá, ¿querés ser mi mamá?’. Valeria se arrodilló y le dijo: ‘Vos sos la hija que yo esperaba, porque tengo a Federico y Santiago’. Eso lo tengo que agradecer pero los límites los ponía yo”.

Tais Bornes cantando en el streaming, y Valeria a su lado, muy orgullosa, en 2020 Gerardo Viercovich - LA NACION

Cabe aclarar que la mamá de Tais, Tamara Castro, falleció en un accidente automovilístico en 2006 y Bornes se quedó con la tenencia. En ese entonces, él ya salía con la cantante, que la adoptó como parte de su familia

