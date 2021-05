Chau polémica: Justin Bieber mostró su nuevo look sin rastas

Las críticas no le dieron igual. O, al menos, eso es lo que pareciera. A un mes de mostrar orgulloso sus nuevas rastas, Justin Bieber apareció rapado y sin un rastro de la cultura rastafari en su cabeza.

El cantante, de 27 años, publicó en abril una serie de fotos en su Instagram con unas rastas cortas que le valieron críticas y acusaciones de apropiación cultural. Hace cinco años, en 2016, Bieber atravesó por las mismas circunstancias tras mostrarse también con rastas.

Pero se ve que, en esta ocasión, el músico canadiense reconsideró sus acciones rápidamente y así fue que terminó compartiendo una nueva foto este domingo de un peinado muy corto. En la imagen se lo puede ver posando con su esposa Hailey en lo que parece ser un restaurante. Como leyenda de la foto, Bieber puso: “Feliz domingo”.

En la cultura rastafari, las rastas son un símbolo espiritual. Cuando personas como Bieber adoptan este estilo solo por estética, muchos aseguran que es una forma de apropiación cultural.

En esta ocasión prefirió no responder a las críticas, pero sí lo hizo en 2016 cuando publicó un video con la leyenda: “Ser raro es divertido, si no eres raro no me gustas”. Zac Efron fue acusado de los mismo en 2018 después de que reveló que se había hecho rastas “solo por diversión”.

