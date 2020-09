Cinthia Fernández empieza su carrera política: busca ser diputada

Al igual que Amalia Granata, Cinthia Fernández escuchó la propuesta que le hizo un partido político Crédito: Instagram

Al igual que Amalia Granata, Cinthia Fernández escuchó la propuesta que le hizo un partido político. Tras meditarlo durante varias semanas, se animó a tener una reunión y a contar en El show del problema (elnueve) que avanzó en las negociaciones para ser candidata a diputada nacional el año que viene.

La panelista ya tuvo un encuentro con el partido político para oficializar su candidatura. "Me reuní. Estoy más del lado de decir que sí, que no. Soy una chica difícil y hay algunas cuestiones que tengo que arreglar. Quiero ir por el lado de familia, es mi objetivo. Trabajar las leyes con respecto a ese tema, hay un gran vacío. No sé si llego por la cuarentena, pero sería el año que viene", detalló Fernández.

Sorprendido, Nicolás Magaldi le preguntó si dejaría los medios por la política. Decidida, la panelista aclaró que no lo haría. "No, no voy a dejar los medios", manifestó.

Por su parte, Micaela Viciconte le pidió que, si iba a tratar temas de familia, le diera una mano. "Si te vas a ocupar del tema familia, acomodame algunas cositas", le dijo, en tono humorístico.

A continuación, Fernández desconcertó a todos los presentes: "Voy a plantear un decreto que tal vez te beneficia", sentenció.

"Dale, yo lo tengo todo anotado", concluyó Viciconte en clara alusión a la mala relación que su pareja, Fabián Cubero, mantiene con la exesposa y madre de sus hijos, Nicole Neumann.