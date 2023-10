escuchar

El jueves por la noche Cinthia Fernández protagonizó un accidente con su auto y eso fue la gota que rebalsó el vaso para estallar en furia en vivo en un móvil de TV, en lo que fue una jornada para el olvido. Horas antes, se enteró por las noticias del mundo del espectáculo que se quedó sin trabajo como panelista de Bien de mañana (eltrece). Fiel a su estilo, hizo un fuerte descargo por las dos situaciones y arremetió contra todos.

“Está todo mal organizado. Es un desastre. Un flaco me dijo que pase y me paró la Policía y me dijeron que no podía y me quisieron hacer una multa. Le dije que estaba con mis hijas y que anote la multa”, relató Fernández en diálogo con LAM (América) al llegar al evento del estreno internacional Messi10 Cirque Du Soleil 2023.

Al entrar en detalles, dijo que el personal policial que buscó sancionarla comprendió que había un error en la organización y no la multó. Cuando quiso correrse con el auto, protagonizó un choque. “Di la vuelta y un bolu... que venía con el celular me la dio. Me da bronca porque me rompieron el auto”, contó molesta por lo ocurrido.

No obstante, ese no fue el único hecho desafortunado que vivió durante la jornada y que alteró su ánimo, ya que cerca del mediodía, se enteró de que se quedó sin trabajo como panelista del ciclo Bien de mañana, conducido por Fabián Doman, que llega a su fin a solo dos meses de su estreno.

“Yo digo ...¿Por qué es así la jungla de la televisión. ¿Te cuesta mucho decir que se va a terminar y que no digamos nada? Hasta ayer le pregunté a la producción y me dijeron que no sabían nada”, expresó molesta tras escuchar que la propia Carmen Barbieri comunicó en vivo que su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine) reemplazará al ciclo de eltrece.

Cinthia Fernández hizo un descargo en redes sociales acerca de cómo se enteró que el ciclo del que formaba aparte llegó a su fin (Captura Instagram @cinthia_fernandez_)

Fernández aseguró que su bronca ante la situación incide en que aceptó la propuesta laboral por encima de otra, ya que le prometieron un ajuste en su salario y no cumplieron. En medio de su furioso relato, fue interrumpida por Ángel de Brito quien no tuvo pelos en la lengua al revelar la charla previa que tuvieron antes de aceptar ese trabajo: “Yo te dije que te iban a cag...”.

Apenada, la panelista se lamentó de no haber escuchado al conductor cuando le pidió una opinión sobre lo que iba a ser su presente laboral. Sin embargo, se mostró positiva respecto a poder acomodarse con un nuevo trabajo, sin descartar que podría volver a formar parte de LAM. Tampoco desechó la posibilidad de sumarse al Bailando (América), formato en el que supo brillar al demostrar su gran talento en la pista del baile.