Cómo fue la propuesta de casamiento de Blondel a More Beltrán

Lucas Blondel, defensor de Boca Juniors, le propuso casamiento a su novia, Morena Beltrán, a bordo de una embarcación en Punta del Este frente a familiares y amigos. El hecho trascendió públicamente a través de las redes sociales tras la difusión de las imágenes del momento exacto de la petición.

La propuesta de casamiento de Lucas Beltrán a More Beltrán

El futbolista utilizó una estrategia de distracción para tomar desprevenida a su novia en la cubierta de un yate. El grupo de amigos que se encontraba allí simuló prepararse para una foto. La periodista se ubicó en el centro de la escena convencida de que capturarían una selfie grupal para el recuerdo.

Lucas Blondel le pidió casamiento a Morena Beltrán en Punta del Este (Foto: Captura de video / Instagram @morenabeltran10)

El deportista ejecutó su plan en ese instante y al darse vuelta lanzó una frase para justificar su movimiento: “Bancá que falta Lu”. La conductora interpretó el gesto como una simple demora para que estén todos. El defensor aprovechó esos segundos de confusión para extraer una pequeña caja con el anillo. La sorpresa de Beltrán resultó absoluta al notar la joya en manos del lateral derecho, quien transformó una tarde de verano en un hito personal.

La propuesta de casamiento de Lucas Blondel a Morena Beltrán

La secuencia quedó registrada en una grabación que la propia protagonista subió a su cuenta de Instagram. El audio del video permite escuchar su respuesta inmediata ante lo inesperado del suceso: “Dale bol***. ¿En serio?”. Al confirmar la veracidad de la propuesta, se lanzó a los brazos de su novio.

El entorno festejó la unión con aplausos y gritos de “¡Viva los novios!” y la escena culminó cuando Blondel colocó el anillo en el dedo anular de la mano izquierda de su futura esposa. Beltrán ratificó su respuesta afirmativa en la publicación digital: ”Si, le dije que sí, obvio". El video alcanzó una gran repercusión en la plataforma, superó las 1.4 millones de reproducciones y acumuló más de noventa mil “Me gusta” en pocas horas.

Los mensajes de las celebridades y el entorno

La noticia disparó diversas reacciones, especialmente por parte de figuras del deporte y el espectáculo. Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, escribió: “Felicidades, More hermosa”. Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, solicitó con humor la imagen del asombro: “Necesito la cara como meme jajaja, Felicidades”. Sofi Martínez expresó su alegría: “¡Sí! ¡Aguante el amor, la familia, la celebración y ustedes dos! Los quiero, ya lista para agendar fecha”.

Las reacciones ante la propuesta de Luca Blondel (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, y la conductora Nati Jota enviaron sus buenos deseos, mientras que Cecilia “Chechu” Bonelli redactó: “Ay, congrats More”. El propio Lucas Blondel utilizó la sección de comentarios para dejar un mensaje público: “Te amo, gracias por decir que sí” y su novia contestó con un recíproco “Te amo” y destacó el rol de los testigos: “¡El aplauso eterno le da el toque! Los amo, amigos y familia”. Para cerrar el anuncio, la periodista publicó una foto con la joya y una copa de champagne.

More Beltrán lució su anillo de compromiso (Foto: Instagram @morenabeltran10)

La historia de amor de Lucas Blondel y More Beltrán

La historia entre ambos comenzó en el segundo semestre de 2023 bajo total reserva. El 29 de enero de 2024, la periodista validó los rumores al compartir un mensaje de cumpleaños de Blondel, quien escribió en aquel entonces: “Feliz cumple mi amor, te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”. Ella respondió: “¿Cómo te explico lo que te amo?”. Desde esa fecha, la pareja se mostró unida hasta llegar a este paso decisivo en el inicio de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.