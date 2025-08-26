Cómo se llama el nuevo programa de Tamara Pettinato y a qué se refiere su polémico nombre

Tamara Pettinato regresa a la televisión tras la controversia generada por el polémico video en el despacho del expresidente Alberto Fernández. La panelista, conocida por su participación en diferentes ciclos, ahora asume un rol protagónico con un programa propio. Este contenido se estrena mientras todavía enfrenta un litigio con El Nueve.

¿Cómo se llama el nuevo programa de Tamara Pettinato?

El nuevo programa de Tamara Pettinato se llama DAL (Decime algo lindo) y se transmitirá en El Nueve. El título es una clara alusión a la frase que el expresidente Alberto Fernández le dijo en el video que se viralizó en enero de 2022.

El video completo de la cena entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato en Casa Rosada

La propia conductora explicó en diálogo con Sálvese quien pueda que el latiguillo se convirtió en su “frase de cabecera” y en lo que más le dicen en redes sociales desde hace un año, así que decidió apropiarse de ella y usarla a su favor para nombrar su nuevo ciclo.

El video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada generó una fuerte polémica nacional al viralizarse, ya que las imágenes mostraban a ambos, durante la cuarentena y en el despacho presidencial, tomando cerveza y conversando de modo distendido. Este episodio marcó un punto de inflexión en la exposición pública de la panelista, que sigue siendo duramente criticada por la grabación.

El nombre del programa alude a una frase de Alberto Fernández en un video viral Captura de video

Cómo será el programa de Tamara Pettinato

El ciclo televisivo de Pettinato se emitirá todos los domingos a las 23.30 horas y tendrá una duración de dos meses. En cada emisión, la conductora realizará un mano a mano con un dirigente político.

El primer invitado confirmado es el intendente de Tigre, Julio Zamora. La propuesta del programa busca mostrar a los políticos desde una perspectiva diferente, sin ahondar en preguntas polémicas. La idea central es generar un espacio donde los entrevistados puedan presentarse de otra manera al público.

Julio Zamora, intendente de Tigre, es el primer invitado confirmado del programa Hernan Zenteno - LA NACION

Pettinato expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto. “Siempre que se comienza algo nuevo existe mucha expectativa”, según sus palabras. La decisión de usar una frase tan ligada a una polémica reciente demuestra una estrategia de la conductora para resignificar un momento controvertido en su carrera. Este enfoque busca transformar una situación desfavorable en una oportunidad para consolidar su presencia en los medios.

Su regreso a El Nueve

Tamara Pettinato se encuentra en medio de un litigio con El Nueve. Esta situación se origina por su repentina salida del programa Bendita, tras el escándalo que provocó el video junto al expresidente. La panelista admitió que espera resolver la situación “de otra manera”, lo que sugiere negociaciones o acuerdos fuera del ámbito judicial.

Tamara Pettinato se encuentra en litigio con El Nueve por su salida de Bendita

A pesar de este conflicto legal, Pettinato regresa a la pantalla de El Nueve con un proyecto propio, consolidando su presencia en el canal. Su presencia acompaña una apuesta por un formato de entrevistas políticas con un giro particular.

La elección de un nombre polémico genera intriga y puede atraer a una audiencia interesada en el contenido y en la personalidad de la conductora. El ciclo competirá en la franja dominical, para buscar un espacio en la grilla televisiva argentina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ariel López Cucatto.