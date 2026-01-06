Con quién estaría saliendo Ciro Martínez, líder de Los Piojos

La periodista Fernanda Iglesias reveló la existencia de un vínculo sentimental dentro del grupo que lidera Ciro Martínez, quien mantendría una relación de perfil bajo con una de las integrantes de la banda. La periodista brindó precisiones sobre el comienzo del romance, el cual data de hace aproximadamente un año.

¿Quién es la música vinculada con Ciro Martínez?

Durante la emisión del programa Puro Show (eltrece), la periodista Fernanda Iglesias aseguró que el artista inició un romance con Luciana Valdés, conocida popularmente en el ambiente artístico como Luli Bass. Según la panelista, la relación se gestó en secreto y la diferencia de edad entre ambos es de 22 años.

El presunto nuevo romance de Ciro Martínez

“Él es Ciro de Los Piojos. Está saliendo con su bajista que se llama Luciana Valdés. Tiene 35 años, pero es conocida como Luli Bass”, dijo la comunicadora, que describió a Valdés como una persona “muy talentosa, muy linda y muy joven”.

“Cuando Los Pijos empiezan a hablar para volver a juntarse después de 15 años, no le avisan al bajista [Micky Rodríguez]. Nadie entendía por qué. El bajista se termina alejando y después Ciro la mete a Luli”, indicó la periodista y agregó que la bajista estaba casada con el baterista Heber Vicente. Según el relato de Iglesias, la relación profesional con Martínez derivó en algo personal. “Él [Martínez] la empieza a tratar muy bien, es divino con ella. Ella se enamora y lo deja al marido”, sostuvo.

Según Fernanda Iglesias, la bajista de Los Piojos estaría iniciando una relación amorosa con Ciro Martínez (Foto: Instagram @lulibass)

La periodista contactó a Vicente para consultar sobre el final del matrimonio, quien respondió de manera conciliadora: “Me dijo ‘está todo bien. Me llevo muy bien con ella’”. Vicente aclaró que no sentía tristeza y confirmó que Valdés abandonó el hogar que compartían. La bajista es madre de dos hijos. Martínez, por su parte, es padre de Katja y Manuela, de su relación con Carolina de la Presa, y de Alejandro, fruto de su vínculo con la actriz Constanza Simonetti.

Sobre la falta de confirmación oficial del romance por parte de los protagonistas, el panelista Matías Vázquez aportó su visión en el programa de eltrece. “Es verdad que a Ciro le cuesta mucho blanquear sus relaciones”, comentó. Iglesias cerró el tema con una apreciación sobre el perfil del cantante: “¿Sabés por qué? Porque él es muy mujeriego”. Hasta el momento, ninguno de los involucrados realizó declaraciones sobre el presunto noviazgo.

La trayectoria de Luciana Valdés

Luciana Valdés construyó una carrera sólida antes de su llegada al grupo de El Palomar. Su nombre artístico es Luli Bass y destaca por una estética particular: utiliza un bajo verde con cuerdas del mismo tono y suele pintar sus uñas al tono. Su interés por la música comenzó a temprana edad y adoptó el bajo como su instrumento principal.

Luli Bass se destaca por una estética particular: utiliza un bajo verde con cuerdas del mismo tono y suele pintar sus uñas al tono (Fuente: Instagram/@lulibass)

Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras destacadas. Tocó junto a Valeria Lynch, Juanse y el guitarrista Jimmy Ripp, con quien trabajó en grabaciones de estudio. Su perfil en la red social Instagram cuenta con 193 mil seguidores, donde comparte contenido musical y muestra otras facetas personales, como su gusto por la cocina y la restauración de muebles.

Luli Bass subió por primera vez al escenario con Los Piojos en el Estadio Único de La Plata en 2024 (Foto: Instagram @lulibass)

La presencia de Valdés en la banda se oficializó en los shows de regreso. El 14 de diciembre de 2024, día del concierto en el Estadio Único de La Plata, la música expresó su emoción en Instagram: “Hoy es mi primer show con Los Piojos. Nadie se imagina todo lo que siento, ni yo lo puedo explicar con palabras. Y sí, ya me lloré todo”. En el mismo mensaje recordó sus inicios: “A cada segundo tengo presente a la Luli de nueve años, que hacía collares y los vendía para poder comprar su primer bajo”.

El posteo de Luli Bass en agradecimiento a Ciro Martínez

Semanas después, el 25 de enero de 2025, dedicó unas palabras directas al líder del grupo. “Creo que aún no caigo. Es un sueño para mí. Gracias Ciro Martínez por llamarme y hacerlo realidad”, escribió Valdés.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.