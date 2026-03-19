Los Ángeles anuncia que quitará un día festivo en el condado en medio de la denuncia contra César Chávez

El legado de César Chávez, hasta ahora la figura más venerada del movimiento por los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos, atraviesa momentos oscuros. Este miércoles, la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, presentó una propuesta para retirar el nombre del líder sindical de todas las propiedades públicas, obras de arte y del feriado oficial del condado.

La investigación sobre César Chávez

La decisión responde a una serie de revelaciones que acusan al fallecido activista de haber abusado sexualmente de mujeres y niñas durante décadas. De acuerdo con una extensa investigación publicada por The New York Times, Chávez (quien falleció en 1993) habría utilizado su posición de poder en el sindicato Unión de Campesinos para acosar y violar a colaboradoras.

César Chávez, un trabajador agrícola, organizador laboral y líder de la huelga de la uva de Delano, California, fotografiado en 1965 en una oficina de California; se difundieron denuncias de abuso perpretadas en los años 70 (AP Foto, George Brich, Archivo) George Brich - AP

El informe incluye testimonios de mujeres que denuncian haber sido víctimas de abusos cuando eran menores de edad en la década de 1970.

Sin embargo, el golpe más fuerte para el movimiento llegó de la mano de Dolores Huerta. Con 95 años, la cofundadora de la organización y aliada histórica de Chávez, reveló haber sido agredida por él durante la década de 1960.

“He guardado este secreto durante 60 años porque creía que exponer la verdad dañaría al movimiento campesino por el que luché toda mi vida", declaró Huerta en un comunicado que cita el medio CBS LA.

Dolores Huerta recibió la Medalla de la Libertad en 2012 Twitter

El “efecto dominó” en las instituciones

La reacción política y social fue inmediata. En San Fernando, cuadrillas de trabajadores cubrieron y luego retiraron estatuas del líder sindical, mientras que el departamento de estudios de UCLA votó por unanimidad eliminar su nombre de su programa académico.

En ciudades como Santa Ana, la alcaldesa Valerie Amezcua ordenó borrar cualquier mural o imagen que haga referencia a Chávez. “No quiero su nombre en nada”, sentenció.

La propuesta de las autoridades, respaldada por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, busca transformar el festivo del 31 de marzo en el “Día de los Trabajadores Agrícolas”.

El objetivo es preservar el homenaje a la lucha obrera y a los trabajadores del campo, y desvincular la figura personal de Chávez. El gobernador de California, Gavin Newsom, también calificó las revelaciones como “indefendibles” y aseguró que su oficina considera seriamente el cambio de nombre a nivel estatal.

El gobernador de California, Gavin Newsom, considera seriamente el cambio de nombre a nivel estatal Facebook Gavin Newsom

César Chávez: el fin de un mito

Para la comunidad chicana, César Chávez, además de ser líder sindical, era un símbolo presente en nombres de escuelas, barcos de la Marina y monumentos nacionales establecidos durante la administración de Barack Obama.

Hoy, ese pedestal se desmorona frente a lo que las autoridades locales llaman una “rendición de cuentas necesaria”.

La fundación César Chávez compartió un comunicado en su página web oficial Fundación César Chavez

Incluso la propia Fundación César Chávez emitió un comunicado en su página web oficial. Expresaron su “profundo shock” ante las acusaciones y admitieron que trabajan con las víctimas para garantizar que la verdad salga a la luz.

Mientras el condado de Los Ángeles se prepara para oficializar el cambio de nombre, el país asiste al retiro de los altares de un hombre que, hasta hace una semana, era considerado el Martin Luther King Jr. de los latinos.