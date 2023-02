Gran Hermano: Coti habló de sus retoques estéticos fuera de la casa y anticipó su próximo cambio

escuchar

Constanza “Coti” Romero pasó a la fama luego de su rol como participante de Gran Hermano (Telefe). Considerada como una de las que más “jugó” dentro de la casa, actualmente goza de una gran popularidad entre sus seguidores. Sin embargo, hace días recibió una ola de críticas en redes por un supuesto retoque estético.

Coti es una de las exjugadoras de Gran Hermano que aún mantiene un nivel importante de seguidores. Luego de su “traición” a Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig, se ganó un nuevo lugar en el corazón de muchos fanáticos, que en ciertos casos, llegaron a tatuarse su nombre. No obstante, esta viralización de su vida también tiene sus puntos negativos, ya que acumuló una serie de críticas por su presunta “nueva” apariencia.

El antes y el después de Coti con su retoque estético (Fuente: Instagram/@duiliocortella)

Finalmente, hoy la exparticipante habló al respecto. “Preocúpense por ustedes”, sentenció la correntina en un descargo que realizó mediante su cuenta oficial de Twitter. “Chiquis, dejen de preocuparse por mí, no me hice nada del otro mundo: ácido hialurónico en los labios (que se va en menos de 1 año y es natural). Y no me voy a hacer nada más”, señaló Coti con la intención de remarcar que es un procedimiento común, al que cualquiera puede someterse.

Descargo de Coti Romero (Fuente: Captura de foto/@cotyrommero)

En tanto, la ex Gran Hermano, vaticinó cuál sería su próximo retoque a pesar del rechazó que padeció por parte de los internautas: “Además, nunca está de más arreglarse la dentadura”, y enseñó sus dientes luego de un tratamiento blanqueador. Más tarde, Coti compartió diferentes publicaciones en las que se crearon memes con su rostro con la intención de burlar su imagen. Fue allí donde también aprovechó para responder a los mensajes más ofensivos.

En cuanto a los usuarios de las redes sociales, reaccionaron de manera ambivalente a la aplicación de ácido hialurónico en sus labios. “Sos libre de hacerte lo que quieras, lo único que te quiero decir desde el amor es que tenés una carita hermosa y a veces la misma TV incentiva la inseguridad en uno que termina en operaciones sin sentido”; “Aguanta: ¿quién sos? En medio año no te conoce nadie reina”; “Aprovechá tu ‘momento’ porque cuando salga Julieta, te volvés a Corrientes” y “No hagas caso a los infelices Coti. Te amamos”, son algunas de las respuestas hacia Romero.

Quien también sumó una clara señal de apoyo hacia Coti, fue su novio, Alexis Quiroga, más conocido como “Conejo”. “Todo lo que te pongas te va a quedar hermoso! ¡No hay que dar explicaciones alguna! Yo te banco siempre en todas”, sentenció. Luego de ello, la correntina le agradeció y expresó su amor por él.

Difundieron cuánto cobra Coti de Gran Hermano por hacer canjes: “La que puede, puede”

Constanza Romero atraviesa una semana colmada por críticas hacia las diferentes acciones que realiza como personaje público. Ahora, como exintegrante del reality, la correntina parece estar aprovechando su fama a la hora de hacer canjes en sus redes sociales. Así se supo a través de una filtración en la que la misma joven cuenta cuánto cobra por promocionar productos en su cuenta de Instagram.

Se filtró una conversación en que Coti Romero cuenta cuánto cobra por canje de productos twitter / @fixingstarss

Fue el usuario de Twitter @fixingstarss el que difundió una captura de un diálogo en el que la correntina responde a la consulta de una empresa sobre lo que cobra por una promoción: “Cuando es por canje estoy cobrando: $50.000 cada historia (más los productos que manden); $200.000 cada foto o reel en el inicio / feed (más los productos que manden). No incluye sorteo. Sin canje los precios son más elevados”. Una vez que se expuso a Coti, los usuarios de las redes sociales salieron a repudiarla por los altos precios.

