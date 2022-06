Dos actores de Stranger Things 4 que aparecen también en Game of Thrones

La primera entrega de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenó el pasado 27 de mayo y ya es la serie más vista de Netflix a nivel mundial. Pero, a la vez que esta historia que mezcla el terror con lo fantástico y la ciencia ficción continúa generando adeptos, el desarrollo de su trama requiere la incorporación de nuevos personajes. Es así que en esta cuarta parte de la saga aparecieron dos nuevas figuras representadas por actores que tienen una particularidad en común que pocos notaron, y es que ambos formaron parte del elenco de otra ficción consagrada por la crítica y el público: Game of Trhones.

La fabulosa historia que protagoniza la joven Eleven (Millie Bobby Brown) junto a sus amigos de la localidad de Hawking toma en cada temporada giros inesperados que generan sorpresa y, a la vez, devoción entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Y al mismo tiempo que las historias de desarrollan, también aparecen nuevos rostros para llevarlas adelante.

Tom Wlaschiha (derecha) es un actor alemán que interpreta a un guardia ruso en la cuarta temporadad de Stranger Things Courtesy of Netflix - Netflix

Por caso, se puede citar la llegada del personaje de Vicky, interpretado por Amybeth McNulty, la actriz de la aclamada serie Anne with an E, que fue una de las apariciones más festejadas en redes sociales por los fanáticos de Stranger Things.

Tom Wlaschiha interpretó a Jaqen H'ghar en GOT El Comercio

Pero sin dudas otro detalle interesante que presenta el casting de esta temporada es la presencia de dos actores que ya fueron parte de un elenco de otra serie que está entre las más populares de la historia: Game of Trhones. Se trata de los actores Tom Wlaschiha y Joseph Quinn.

Wlaschiha, según informa el sitio de espectáculos Spoiler Bolavip, es un actor de origen alemán, de 48 años, que interpreta en Stranger Things a un guardia ruso de prisión, que tiene la cualidad de ser inteligente y encantador. En la ficción entabla una amistosa relación con Jim Hopper (David Harbour), e intenta ayudarlo a escapar de la prisión en la que se encuentra. También elabora un plan para Joyce (Winona Ryder), aunque las cosas luego no salgan como se esperaban.

Joseph Quinn es líder de una cofradía de la Hawkins High School en la cuarta temporada de Stranger Things NETFLIX

Quienes siguieron las alternativas de Game of Thrones podrán reconocer su rostro, ya que Wlaschiha se puso en la piel de Jaqen H’ghar en la adaptación de las novelas de George RR Martin. El personaje interpretado por el actor alemán se encuentra con Arya Stark (Maisie Williams) y la ayuda en reiteradas oportunidades, aunque luego trata de matarla.

Joseph Quinn interpretó a un soldado llamado Koner en la séptima temporada de Game of Thrones Espanol News

Y el otro de los actores que ingresaron a Stranger Things y que tuvo un paso por Game of Thrones, aunque mucho más fugaz, es Joesph Quinn, quien interpreta a Eddie Musnon en la cuarta temporada de la serie de terror creada por los hermanos Duffer. Allí, su personaje es el líder del Helfire Club en la escuela de la localidad de Hawkins a la que asisten los protagonistas y se ve inmerso, cuando no, en una serie de situaciones macabras.

En el éxito de HBO, este actor británico de 29 años le dio vida a Koner, un soldado de la casa Stark en Winterfell que solo apareció en la temporada siete, en el episodio número cuatro, The Spoils of War. En ese rol, intentó evitar que Arya Stark regresara a su hogar cuando nadie creía que ella fuera la hermana de Sansa. Pero luego de un interesante diálogo con el personaje de Williams, este actor y su personaje no volvieron a aparecer en GOT.