Dalma Maradona expresó otra vez su furia contra Matías Morla en un tuit. La hija mayor del astro del fútbol tuvo duras palabras contra el abogado al enterarse que le envió una carta documento a su hermana Gianinna

Dalma Maradona expresó otra vez su furia contra Matías Morla en un tuit. La hija mayor de Diego Maradona tuvo duras palabras contra el abogado al enterarse que le envió una carta documento a su hermana Gianinna , algo que también hizo con Dieguito Fernando , el hijo de Verónica Ojeda .

"Ahora todos pueden ver lo que dije hace mucho tiempo. Este tipo es lo más violento que hay. Y más que nada lamento este tuit porque tenés 2 hijas mujeres. Pero las vas a pagar MM (Matías Morla)", escribió la actriz en su cuenta de Twitter dirigiéndose al letrado.

El pasado martes, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado representante legal de su hijo de 7 años, contó ante los medios que se llevaron una gran sorpresa cuando recibieron una carta documento dirigida a Dieguito Fernando. La misma llevaba la firma de Yamil Castro Bianchi, un abogado socio de Morla.

Desde su cuenta de Instagram, la expareja del Diez expresó su bronca contra Morla. "En la tarde de ayer, vino el cartero a traer una carta documento, y pide por Diego Fernando, para que le firme la recepción, tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía 7 años", escribió Ojeda.

"Más allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta documento. Él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá y recordar a su papá por lo que es, un simple papá. Pongan más criterio muchachos. Nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá", pidió Ojeda.

Horas más tarde, Gianinna Maradona confirmó en redes sociales que también recibió una notificación de parte de Castro Bianchi y se indignó. "A mi también me notificaron. Yo no estaba. Ni idea de quien la firmó pero la tengo acá. Todo es una locura. Pero los abogados en conjunto van hacer lo que sea necesario para que siga todo lo que tiene que seguir y se termine todo lo que se tiene que terminar", escribió la hija del Diez.

Los cruces anteriores de Dalma y Gianinna contra Morla

Desde que Diego Maradona murió hace poco más de un mes, Dalma criticó en más de una oportunidad a quien fuera el abogado de su papá.

Una de esas veces fue después de que se conociera en los medios el audio en el que Morla le reclamó a Gianinna que no lo dejaron estar en el velatorio del ídolo, que tuvo lugar en la Casa Rosada.

Dalma y Gianinna Maradona junto a su madre, Claudia Villafañe, su gran sostén en la vida

Desde sus historias de Instagram, la hija de Claudia Villafañe expresó: "Menos mal que no fuiste al velatorio porque la gente que pasaba te gritaba 'asesino'".

A los pocos días, desde la misma red social, hizo un descargo en donde se volvió a referir al abogado. "Matías Morla: tu justicia será social. Todos saben cómo fueron las cosas. Aparecé, cobarde. Atendeme el teléfono. Nunca voy a parar", escribió.

En un segundo posteo, acusó al letrado de filtrar a los medios material relacionado con el exjugador. "Me llaman amigos periodistas para contarme que Morla está como loco reenviando audios viejos", publicó.

Frente a esta situación, la hija del Diez le reclamó a Morla que si era tan amigo de su padre como decía, dejara de exponerlo con los audios viejos que filtraba en los programas de televisión. "Rata inmunda. Nada te va a dejar bien parado, la única gente que te defiende es la de tu condición", atacó.