Según Cande Vetrano, qué participante no debería llegar a la final de MasterChef Celebrity

Contra todos los pronósticos, Cande Vetrano fue la última eliminada de MasterChef Celebrity. Con ganas de meterse en la gran final, la actriz habló de su experiencia en el reality de cocina y reveló cómo practicó su despedida horas antes en terapia. Además, confesó qué participante debería, desde su punto de vista, abandonar el certamen esta noche y explicó los motivos.

“Siento que fue un homenaje en vida, ya me puedo morir tranquila”, comentó con una sonrisa este mediodía en Flor de equipo, al hablar sobre la emotiva despedida que la tuvo como protagonista y que hizo llorar hasta al jurado. Y tras admitir que se veía en la final, la ex Casi Ángeles reveló cómo practicó su salida horas antes de que suceda al aire. “Lo viví como en un sueño. Ese día lo charlé con la psicóloga y le dije: ‘Pensemos qué pasa si me voy’. Yo pensé que llegaba a la final, pero ese día sentí algo raro. A las 11 lo estaba charlando con ella y dos horas después repitiéndolo en cámara. Estuvo bueno porque no me agarró tan desprevenida”, lanzó, entre risas.

“Cada vez que escucho las palabras me resuenan más, me pegan más. Yo tenía el desafío de ser yo misma frente a las cámaras. Yo actúo desde muy chiquita y siempre estuve con un personaje, por eso me daba miedo este espacio donde estás muy vulnerable”, confesó mientras todos destacaban lo fresca y espontánea que fue durante toda la competencia.

Tras asegurar que las últimas semanas fueron muy extenuantes, la exparticipante contó cuáles eran sus mayores miedos. “Al último día antes de la final le tenía un terror [en referencia a la gala que se verá esta noche], pero al final no llegué. No tienen idea lo que fueron estas últimas semanas. Grababa hasta las 10 de la noche, llegaba a casa y me ponía a practicar. A la mañana iba a comprar todo para dejar todo listo para cuando llegue. Tenía una coach en Israel [la hermana de una amiga] y fue fundamental para mí”, advirtió.

Esta noche, uno de los tres participantes que siguen en carrera (Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau y Sol Pérez) dejará el certamen y se definirá quienes son los que llegarán a la final. “¿A quién sacás del trío, Cande?”, preguntó Polino, poniendo en aprietos a la actriz. “Sol es una gran participante. Estudia y tiene todo para llegar a la final, pero si me pongo del lado del espectador quizá diría ‘se fue y volvió’, como que estuvo menos en el certamen”, señaló. Y es que, tras convertirse en la quinta eliminada del certamen, Pérez regreso en el repechaje y se convirtió en una de las favoritas del jurado.

