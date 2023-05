Damián De Santo contó que vive en casas separadas con su esposa Vanina Bilous y explicó por qué tomaron esta decisión

escuchar

En una entrevista televisiva, Damián De Santo se refirió a la decisión que tomó junto a su esposa y sorprendió. El actor contó que desde la pandemia tomaron la determinación de vivir en casas separadas. Con mucha soltura, explicó los motivos que llevaron a relacionarse de esa forma con su pareja y detalló cómo es el día a día familiar.

Durante los últimos años, las formas de pareja y los vínculos amorosos mostraron diversas variantes. El avance de algunos movimientos e ideas trajeron una serie de opciones para que cada persona se vincule de la mejor manera que le resulte adecuada, en base a su realidad.

Dentro de ese universo, más allá de conceptos como la pareja abierta también surgieron diferencias dentro de la monogamia y la convivencia. Varios famosos comentaron públicamente que decidieron, por ejemplo, dormir en cuartos separados. En ese sentido, la revelación de De Santo fue un paso más allá. Casado hace 23 años con Vanina Bilous, contó que hoy ambos viven en casas distintas.

Damián De Santo contó que viven en casas separadas con su esposa

“Nosotros vamos teniendo un proceso. Hoy vivimos en casas separadas”, lanzó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). Rápidamente, amplió la información luego de la sorpresa de algunos panelistas: “Lo hablamos y nos gusta”. Luego, precisó que implementaron esto durante la pandemia y aunque no especificó cuánto, aseguró que ambos domicilios están “lejos” entre sí.

“Es mejor. Uno cuando ve a distancia las cosas, puede ver lo bueno y lo malo; ver que no es tan grave lo malo y que es muy bueno lo bueno”, afirmó. A continuación, fue consultado sobre cómo se organizan con sus hijos, Joaquín y Camilo: “Joaquín está en Córdoba, estudia en la universidad. El más chico vive en la casa familiar, pero yo estoy todo el tiempo. Duermo en otro lado nada más”.

Después de remarcar que no se trata de poliamor, el actor defendió la decisión que tomó con su pareja y sostuvo que no fue una medida tomada luego de una crisis. “No hay un problema porque si hubiese un problema no estaríamos. Uno quiere volver a estar de novio en el imaginario”, manifestó.

Damián de Santo está casado con Vanina Bilous desde hace 23 años

De Santo también relató cómo surgió la idea y dijo que nadie lo propuso individualmente: “Lo hablamos, esto es un proceso. Hay mucha confianza, son 23 años”. “Estamos probando para seguir adelante. Siempre los cambios son para estar mejor, en positivo. Si no, directamente uno toma una decisión más drástica”, agregó.

Lejos de cualquier arrepentimiento o dificultad, el actor se dejó ver cómodo y contento con esa decisión para la vida diaria de ambos: “No es difícil, es más fácil. Es más fácil que la convivencia mentirosa. Es mucho más seductor el tema de ‘¿te paso a buscar?’”. “Tal vez hoy se vea raro en un tipo de 56 años, pero lo ves en un pibe y te parece lo más normal”, reflexionó.

Por último, al invitado le preguntaron qué lugar elegían para tener relaciones en esta dinámica de casas separadas. Con una sonrisa, el actor no dudó en su respuesta: “A veces no es casa, es afuera”.

