Felipe Fort reveló cuál es la pregunta que más le hacen sus seguidores: “Lo respondo”

Tras la muerte de Gustavo Martínez y su nueva vida instalado en Estados Unidos, Felipe Fort aprovechó un momento de tranquilidad para reflexionar junto a sus seguidores en las redes sociales. El adolescente de 18 años, hijo de Ricardo Fort, respondió preguntas de toda índole en su cuenta de Instagram y realizó una peculiar reflexión sobre el dinero. Además hizo alusión a cuál es la consulta que más le hacen su seguidores.

Si bien cuando eran pequeños Ricardo Fort mantenía a sus hijos al resguardo de las cámaras -pese a su notable exposición-, en la actualidad, Felipe y Marta no tienen inconvenientes en aparecer públicamente en cada oportunidad que se les presenta. Además, en las plataformas virtuales exhiben gran parte de su vida: sus amistades, paseos en lugares de todo el mundo y comidas en sitios extravagantes. Sin embargo, en esta ocasión fue el mellizo quien cobró protagonismo y mantuvo un ida y vuelta con sus fanáticos.

Con la energía de responder los interrogantes de todos ellos, desde sus historias de Instagram se dispuso a contestarles preguntas a sus seguidores. “¿Considerás que la plata compra la felicidad?”, le consultó uno. Sin ánimos de esquivar responder, y fiel a su estilo, Felipe aportó su punto de vista al respecto: “A mi parecer, puedo estar equivocado, el dinero puede comprarte los medios para ser feliz”.

Felipe Fort respondió las dudas de todos sus seguidores en su cuenta de Instagram Captura de Instagram

“Por ejemplo, recorrer el mundo, ayudar a tus seres queridos, comprarte cosas que te gusten (autos, juegos)”, continuó en su relato, donde enumeró los motivos por los cuales el dinero sí ayuda en su propio bienestar. En ese marco, dejó en claro que una de sus prioridades más importantes en su vida es la familia: “También te da una buena calidad de vida, una obra social para que tu familia esté bien”.

En este ida y vuelta, un usuario le preguntó sobre qué recomendación le daría a las personas que aspiran a ser como él. Sin embargo, la respuesta del adolescente sorprendió a todos. “Dudo que la gente quiera ser como yo, no hice nada para que eso pase”, dijo.

Si bien aclaró que él no era un ejemplo de comparación, enumeró algunos consejos que él practica diariamente: “Rodéate de gente buena, sana e inteligente, que aporte a tu vida ya sea conocimiento o apoyo moral. Enfócate en lo que quieras en tu vida, es muy importante para no perder el rumbo y lograr tus metas. Viví, porque no sabemos si hay otra vida después de esta. Viví la mayor cantidad de experiencias que puedas. Si sabés lo que querés, armá un camino para poder llegar a eso, ya sea estudiando, aprendiendo de alguien, se llega a todos lados”.

Con una cierta curiosidad, algunas personas quisieron preguntarle a Felipe por su sexualidad. En ese sentido, y respecto de su orientación, aclaró: “Esto me lo preguntaron una banda, así que lo respondo. Soy hetero”. Entre otras consignas, otro usuario le consultó acerca de si se considera una persona humilde, a lo que le constestó: “No es algo que tenga que contestar yo, el criterio lo tienen ustedes y la gente que me conoce”.

Otras consultas que respondió el hijo de Ricardo Fort en su cuenta de Instagram Captura de Instagram

En el último tiempo, el adolescente aportó varias declaraciones en los medios con respecto de sus decisiones laborales y proyectos a futuro y remarcó que su objetivo es “trabajar y conocer gente nueva”. Por otro lado, reveló que se encuentra en un buen momento personal: “Últimamente me siento muy bien, con ganas de hacer algunas cosas, especialmente de volver a la Argentina a trabajar”.

Luego de hacer reflexiones más personales, concluyó la serie de historias con una consulta que tiene relación a una de sus pasiones: la Fórmula 1. Felipe contó cuál es su piloto de la principal competición de automovilismo internacional es su favorito y muchos coincidieron con él: “Verstappen y Checo, por lo tanto, sigo a Red Bull. Pero siento que no lo están dejando competir al máximo a Checo. Los hacen por el equipo, pero Checo es good”.