De qué trata Alma, la serie ideal para maratonear en pocas horas

La producción española de Netflix, Alma, se convirtió en una de las series más comentadas dentro del género sobrenatural. Creada por Sergio G. Sánchez —guionista de El Orfanato—, propone un relato que mezcla el suspenso, el drama emocional y un universo mitológico cuidadosamente construido. El resultado es una ficción que, sin ser perfecta, destaca por su personalidad visual y su ambición narrativa.

La historia comienza con un accidente de micro en el que mueren la mayoría de los estudiantes que viajaban en él. Alma, interpretada con intensidad por Mireia Oriol, es una de las pocas sobrevivientes, pero despierta en un hospital sin recordar nada: ni el siniestro, ni a sus amigos, ni a su propia familia. En su regreso a casa, todo le resulta ajeno, como si los recuerdos que la rodean pertenecieran a otra persona. A partir de allí, la joven empieza a experimentar visiones inquietantes y sueños que parecen revelar un pasado oculto y una verdad que va más allá de la lógica.

La historia comienza con un violento accidente en un autobus (Captura: Netflix)

La serie apuesta por una estética oscura y envolvente, impulsada por los paisajes del norte de España, que funcionan como un personaje más. Los acantilados, la niebla y la naturaleza agreste refuerzan ese clima de incertidumbre permanente. La producción técnica es uno de los puntos fuertes: efectos visuales precisos, un diseño sonoro eficaz y una fotografía que potencia la carga emocional del relato.

Otro de los aciertos está en el tratamiento del elemento sobrenatural, que no se limita a simples apariciones o sustos. La ficción incorpora una mitología profunda, inspirada en antiguas leyendas, que se entrelaza con la búsqueda de identidad de la protagonista. La serie construye un rompecabezas narrativo que invita al espectador a unir piezas, al mismo tiempo que indaga en temas universales como el duelo, la memoria y el trauma.

La serie mezcla el suspenso y lo sobrenatural de manera magnífica (Captura: Netflix)

Sin embargo, no todo resulta igual de sólido. Algunos diálogos —especialmente entre los personajes adolescentes— se sienten forzados y poco naturales, aunque las actuaciones se destacan por su verosimilitud. También se percibe cierta irregularidad en el ritmo, con episodios que apuestan más por el drama juvenil que por el thriller, lo que puede desorientar a quienes esperan un relato de terror constante. Hay además secundarios que quedan relegados, pese al potencial de sus historias.

Aun así, Alma consigue destacarse entre las producciones españolas recientes del género, gracias al equilibrio entre sus capas emocionales y su propuesta fantástica. Mireia Oriol sostiene gran parte del peso dramático con una actuación convincente, mientras que el resto del elenco acompaña con solvencia. Cabe destacar que en el reparto hay grandes intérpretes, por lo que la serie funciona de forma convincente para el espectador, que puede ir identificándose con los distintos personajes.

Con una recepción crítica mayormente positiva y un público que la volvió a descubrir como una opción distinta dentro del catálogo de Netflix, la serie se perfila como una experiencia recomendable para quienes disfrutan de los misterios sobrenaturales y las narrativas atmosféricas. Es una historia que invita a preguntarse cuánto de nosotros está hecho de recuerdo y qué ocurre cuando esos recuerdos ya no nos pertenecen.