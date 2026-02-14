La detención de Eduardo “Quique” Felman en los Estados Unidos: cuáles son las últimas novedades del caso

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman, reconocido por su labor en TyC Sports, fue detenido en Miami este viernes 13 de febrero por la tarde en el marco de una investigación por lavado de activos. Horas después se confirmó su liberación, aunque la investigación en su contra continúa.

La causa se centra en un complejo esquema de maniobras fraudulentas ligadas al mundo del fútbol donde los involucrados, presuntamente actuando como nexos o promotores, invitaban a jugadores para “presencias en casinos en Las Vegas”, según lo que contó el periodista Ángel de Brito. A los deportistas se les ofrecían atractivos pagos que oscilaban entre los cinco mil y los 75 mil dólares, con viaje y estadía incluidos. Al llegar al casino Resorts World Las Vegas, se les imponían estrictas condiciones: debían jugar exclusivamente para “otra gente”, no se les permitía utilizar dinero propio, solo fichas proporcionadas, ni podían consumir alcohol. Se les advertía además que había cámaras “por todos lados”, para que no tuvieran la intención de quedarse con alguna ficha del casino.

Los detalles de la detención de Quique Felman

El rol de los periodistas deportivos en esta compleja red era crucial. Funcionaban como el “nexo” entre los organizadores y los deportistas, al ganar un extra por convencer a los jugadores de participar en estos esquemas. La detención de Felman se produjo durante su arribo al aeropuerto de Miami junto a su hija, con quien planeaba celebrar sus 15 años. “Lo estaban esperando”, dijo Denise Dumas en LAM (América TV) al tratar el caso. LA NACION pudo confirmar la información con una fuente cercana al periodista. Por otra parte, el portal oficial del gobierno del condado de Miami-Dade, Florida, ya lo tenía registrado como “Fugitive Warrant-Out of State Extradite” (fugitivo con orden de arresto fuera del estado).

El periodista estaría involucrado en una causa vinculada al lavado de activos (Foto: Instagram @quikefelman)

Ronen Suarc, periodista argentino que vive en los Estados Unidos, dialogó con el programa y aportó más información sobre la situación inicial de Felman, al detallar que estuvo alojado en el MWDC (Miami-West Detention Center), un “centro de detención primario de Miami, con presos de todo tipo”. Se esperaba su traslado al estado de Nevada, donde deberá enfrentar el juicio relacionado con la causa. La fianza para su liberación temporaria se fijó en 130 mil dólares, suma que Felman, según la panelista Julieta Argenta, abonaría al entregar un departamento como garantía para poder regresar a la Argentina.

Ángel de Brito confirmó horas más tarde que el pago de la suma acordada fue aceptado, lo que permitió al periodista deportivo recuperar su libertad de manera momentánea. No obstante, el proceso judicial está lejos de concluir. El 17 de febrero, Felman tiene programada una audiencia clave para determinar los pasos a seguir en la investigación que aún lo involucra, y que lo mantiene bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, en un caso que sigue develando complejidades.

