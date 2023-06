Compiten por el primer puesto en Pasaplatos, se enamoraron y ahora proyectan un futuro juntos: “Tenemos planes locos”

escuchar

La propuesta de Pasaplatos (El Trece) dejó en evidencia que no solo se va a cocinar y a competir, sino que, en medio de la competencia, sus participantes también tienen un tiempo para conocerse a fondo y ese fue el resultado de un inesperado romance que nació entre las hornallas del reality. Con curiosidad, Carina Zampini le preguntó a los novios qué tipo de planes tienen como pareja y la respuesta la sorprendió.

Conoció el amor en Pasaplatos y ahora planean un futuro juntos

Gregory es colombiano y hace tiempo que eligió a la Argentina como su hogar. Gracias a su amor incondicional por la comida, se animó a romper todo discurso limitante y se presentó en el concurso de comida, al igual que Soledad, su compañera, que si bien es nacida aquí, encontró el amor en su mismo equipo, el cual lidera el chef Juan Gaffuri.

Como es habitual, Zampini se acercó hacia la isla de Gregory para consultarle acerca del desarrollo de su plato, que en esta ocasión se trató de un solomillo. “¿Cómo te encontrás?”, consultó la conductora y él respondió: “Bien. Ahora lo estoy grillando, lo aparto y cuando falten cinco minutos le agrego las hierbas…”. Sin paciencia, Carina cortó el tema de su preparación y fue al grano: “Ahora hablemos de lo otro… Pero te voy a dejar un ratito cocinando porque ella está acá atrás y le quiero preguntar algo”.

“¿Ya están con algún proyecto, con alguna cosa?”, consultó Zampini y la participante señaló: “Tenemos algunos planes locos por ahí, en el tiempo”. ¿Algo que se pueda contar? 2, retrucó la conductora y con un poco de incomodidad y timidez, Soledad replicó: “Un viaje”. En ese instante, la rubia reflexionó tajante: “Ojo que es un re paso hacer un viaje cuando recién se conoce a una persona. Se los ve bien, se los ve de lo más compañeros”.

Lo cierto es que en algún momento del progreso de Pasaplatos, conforme con la disposición y la suerte de cada uno, deberán competir por un puesto en su equipo, ya que ambos visten el delantal verde. En tanto, eso no pareció preocuparles, y cada uno dejó en claro el amor que se preservan.

El beso de Soledad y Gregory (Fuente: Captura de video/El Trece)

Acerca de cómo nació el amor, la semana pasada Soledad contó que si bien “estaba con la competencia, enfocada en otra cosa”, no se le pasó por la cabeza concebir una relación con un compañero del concurso. Sin embargo, llegó la atracción, pero advirtió: “Igual le voy a ganar, una cosa no tiene que ver con la otra”. Luego de su explicación, Gregory la besó frente a las cámaras luego de un insistente pedido de la tribuna. “Vamos, que triunfa el amor, me encanta”, comentó Zampini con una sonrisa.

Geraldine Neumann ganó Pasaplatos Famosos: el difícil plato que la consagró y el increíble premio que se llevó

Este sábado, finalizó la primera edición de Pasaplatos Famosos (El Trece) y Geraldine Neumann se consagró ganadora del certamen de cocina. En un cierre reñido entre Aníbal Pachano, Gladys “La Bomba Tucumana” y Sebastián Cobelli, la hermana de Nicole rompió en llanto y expresó lo duro que fue para ella ser parte del programa. “¡Qué manera transpirar la camiseta!”, sentenció.

Geraldine Neumann resultó la ganadora de Pasaplatos Famosos

El programa que condujo Paula Chaves, y que marcó su regreso a la pantalla de eltrece, desde un inicio fue una propuesta que le permitió al canal ganar tiempo hasta actualizar su grilla diaria. Con el desembarco de Ahora Caigo, un formato de preguntas y respuestas con importantes premios, bajo la presentación de Darío Barassi, Pasaplatos Famosos quedará fuera del aire.

Tras la entrega del cheque, Geraldine expresó: “No quiero llorar porque es un divague”. Sin embargo, a causa de la insistencia de sus compañeros, Neumann esbozó unas palabras de agradecimiento y reflexionó acerca de su paso por el programa. “Fue un lindo momento. Estoy feliz, fue un lujo indescriptible haber trabajado con ustedes. Gracias”, dijo y concluyó: “Se lo dedico a mis hijos y mi marido que los torturé cocinándoles todo este tiempo”.

