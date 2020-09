Federico Bal abrió su corazón en un programa de televisión Crédito: Captura

Acostumbrado a las cámaras y al show, Federico Bal decidió abrir su corazón y contar todo lo que vivió desde que se enteró que tenía cáncer de intestino, a principio de año. El hijo de Carmen Barbieri y el recordado Santiago Bal logró superar la enfermedad y se mostró agradecido y emocionado al contar cómo fue su lucha.

Ayer por la noche, Federico volvió a un estudio de televisión y se mostró optimista. "Si no sos feliz tenés que hacer algo para cambiar porque somos únicos e irrepetibles", dijo en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), donde además contó que siempre fue muy ambicioso en lo profesional, pero que se dio cuenta que sin salud, no se puede tener nada.

"Me di cuenta de que estaba haciendo todo mal y que estaba viviendo la vida al revés", confesó y agregó que antes le interesaba ser tapa de una revista. El joven admitió haberse sentido con miedo, no tanto por su vida, sino por las personas que lo rodean. "Tuve miedo, pero no a morirme. No quería dejarla sola a mi vieja. Pensé mucho en mi mamá, y muchísimo más en mi papá, que ya no estaba para darme un abrazo, y hubieran sido claves sus consejos, porque él pasó lo mismo que a mí y lo pudo superar. A él le pasó a los 40, a mi abuelo a los 50, y a mí a los 30: cada diez años antes aparece en mi familia, por eso son muy importantes los estudios", sentenció.

Además, Federico relató que durante estos meses tuvo una fuerte introspección y decidió irse de lugares que no le hacían bien y cambiar perspectivas. Contó que pensaba en sus amigos, familiares, perro y hasta en las deudas que tenía y quién las iba a saldar.

"Me fui de 15 grupos de WhatsApp porque no me gustaba levantarme y que me manden algo que no le hacía bien a mi energía. Llamé a exnovias y les pedí disculpas si les había hecho mal. Les dije mucho a mis amigos que los amaba. Los tipos muchas veces no lo hacen. Pedí ayuda porque también era muy autosuficiente, decía 'puedo solo' y era un poco solitario. Un día llamé a mis amigos, les hice un asado y les dije que tenía cáncer".

"Estoy en un momento en el que vomito las palabras y me asusta un poco, porque a veces uno no necesita tanta verdad. Me volví muy sincero conmigo. Lo que no está bueno [en la vida de uno]. hay que sacarlo hoy. Hay que abrazar. Me ocupé de las pequeñas cosas de la vida", afirmó.

En otro momento, reveló que muchos famosos le escribían para sacarle una sonrisa, aunque no tuvieran relación con él: "Me sentí abrazado, querido y apoyado".

A finales de julio, logró ganar la batalla contra el cáncer."Me siento muy bien", sostuvo. La enfermedad le permitió ver la vida desde una óptica diferente: "Siento que no hay espacio para estar triste. Siento como que no hay días grises. Eso lo aprendí mucho de mi viejo. Él siempre decía 'yo estoy bien, es mi mejor día, no tengo días tristes'. Ahora me pasa igual que él, lo entiendo. No me quejo del frío ni del calor, no me quejo de nada, y es real. No sé qué es un dolor de espalda, porque me duele, pero dolores son otras cosas. Se redefine la palabra 'dolor' cuando tocás dolores fuertes y miedos en momentos duros de verdad".

