El controversial motivo por el que Netflix decidió sacar a un personaje de su próxima comedia

Netflix decidió sacar a un personaje de su próxima comedia luego de que una actriz denunciara que el guion “representaba prejuicios nacionalistas” hacia personas latinoamericanas que residen en Estados Unidos. Ada Maris audicionó para un papel en Uncoupled y le envió una carta a la compañía de streaming para alertarla sobre frases en el libro que “sobrepasan la línea de lo ofensivo”.

“Cuando lo abrí (el libro) y vi que ni siquiera era gracioso -era hiriente y despectivo-, me quedé en shock porque entré esperando algo muy diferente teniendo en cuenta cómo son las cosas hoy en día y el progreso que hemos hecho”, señaló Maris a la revista Variety.

Uncoupled está protagonizada por Neil Patrick Harris, quien interpreta a un exitoso profesional de unos cuarenta años que vive en Nueva York y vuelve a experimentar las citas tras haber sido abandonado por su marido luego de 17 años de relación.

Neil Patrick Harris, en su visita a Buenos Aires; el actor es protagonista y productor de Uncoupled Twitter

Tras la polémica por esta situación, Netflix se expresó a través de un comunicado que le envió a Variety en el que se disculpó con Maris y dijo que el personaje (como se había planteado) ya no formaba parte de la serie. “Lamentamos que la señora Maris haya tenido una experiencia negativa, y este personaje no aparecerá en la serie”, indicó un portavoz de la compañía de streaming.

La actriz afirmó que se había entusiasmado cuando su agente le avisó que Netflix estaba haciendo un casting para una nueva serie, que tenía un papel al que ella podía aplicar. Se trataba de Carmen, el ama de llaves de Michael (Harris).

Según contó Maris, en el guion del primer episodio de la comedia creada por Darren Star y Jeffrey Richman, su personaje se presenta “casi histérica al teléfono” con Michael porque cree que hubo un robo en el departamento, cuando nota que faltan las cosas de su pareja, Colin.

Pese a que el hombre abandonó a su pareja, el ama de llaves piensa que entraron ladrones y dice: “¡Señor, acabo de llegar y robaron!”. En un inglés mal pronunciado, Carmen continúa: “¡Robaron! ¡Te robaron! No sé cómo entraron”.

Luego, el personaje de Ada Maris tenía una segunda escena en la que toma un vaso que Michael acaba de lavar en la pileta de la cocina y le dice: “No, eso lo hago yo. No limpiás bien, siempre dejás una marca”.

Al leer el libro, Maris se mostró indignada y se lo dijo a su agente. A su vez, no comprendía cómo Harris o Star, al ser homosexuales no fueran más sensibles a los discursos agresivos con las minorías, consignó Variety. “Ustedes son hombres gay modernos. ¿Qué les parecería ver o interpretar un papel gay anticuado y ofensivamente estereotipado?”, reclamó la actriz en la carta.

Además de ser el protagonista de Uncoupled, Harris es uno de los cinco productores ejecutivos de la serie, junto con Tony Hernández (Jax Media) y Lilly Burns, Star y Richman. Aunque el actor que se consagró en la serie How I Met Your Mother no estuvo a cargo del guion de la serie ni tampoco del casting que realizó Maris.

Por el momento, ni Harris ni ninguno de los otros productores salieron a hablar sobre esta polémica. Pero, tras la reacción de Maris, el pasado 25 de octubre los creadores de la serie revelaron los primeros cinco personajes y sus intérpretes, y el de la ama de llaves ya no estaba entre los papeles.

Al menos no como se había planteado, una versión posterior del guion, citada por Variety, con fecha del 27 de septiembre ya no contenía los polémicos diálogos denunciados por Maris. Ahora el ama de llaves hablaba con frases completas y gramaticalmente correctas, y se cambió “histérica” por “agitada”. El rodaje de Uncoupled comenzó a finales de octubre en Nueva York.

La carta de Maris y los estereotipos en el sector audiovisual

Maris aseguró que con su carta buscó alentar a los creativos a estar más atentos a los estereotipos a la hora de escribir los libros. “Estoy harta”, dijo Maris. “Si no voy a decir nada ahora, ¿cuándo voy a decir algo? Solo quiero que (los escritores) piensen la próxima vez que escriban un personaje así. Hablo por los actores más jóvenes que vienen para que se enfrenten a menos de eso que mi generación”, agregó.

La actriz, de 64 años, que interpretó a la Capitana Hernández en tres episodios de la cuarta temporada de Star Trek: Enterprise, asumió que como artista consagrada se sintió en la obligación de alzar la voz para sensibilizar a los responsables del producto sobre el daño que pueden causar las representaciones unidimensionales “que cruzan la línea hacia lo degradante”.

“A veces, la gente tiene que soportar la incomodidad”, indicó Maris. Y resaltó: “Espero que se replanteen esto, que reconozcan el daño que hace a todos. Tanto a la gente que es latina como a la que no lo es”.

Ada Maris está casada con el actor Tony Plana desde 1988 y juntos tienen dos hijos. Instagram: @plana.tony

La esposa del actor y director Tony Plana, puso como ejemplo algunas series en las que le complace ver la expansión de la narrativa centrada en los latinoamericanos, citó Gentefied y One Day at a Time de Netflix, y Ugly Betty, de ABC.

Con casi cuatro décadas de carrera, Maris coprotagonizó el drama Nurses (NBC), la película About Last Night, DE 1986; y, en los últimos años, formó parte del elenco de Mayans M.C. (FX) y The Garcias (HBO Max). “No se supone que le ocurra a una mujer de 60 años”, afirmó Maris. Y confió: “Me llegan muchos guiones para audicionar. Sé que hay muchas cosas por ahí”.