“La casa Gucci”: el libro que busca revelar la verdad detrás del crimen que conmocionó al mundo de la moda

Más de un centenar de entrevistas, 18 meses de búsqueda y reporteo y otros seis meses para tener el texto final fue lo que necesitó la escritora Sara Gay Forden para finalmente tener su libro The house of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour, and greed.

El texto sigue el asesinato del empresario Maurizio Gucci, quien recibió en 1994 un disparo de un sicario que contrató su exesposa, Patrizia Reggiani. “Fue realmente una labor de amor, un proyecto de pasión, me inspiró la figura de Mauricio Gucci, quien fue el último de los Gucci en tener y manejar la compañía”, explicó en una entrevista la autora.

Lady Gaga y Adam Driver protagonizan la película Mark Finkenstaedt

“Hice más de 100 entrevistas para el libro y una de las razones es que lo escribí como una novela pero está basado en hechos reales, así que quería tener todos los detalles correctos para poder contar la historia”, agregó.

La novela sirvió además de base para la cinta La casa Gucci (House of Gucci), que se estrenará el 25 de noviembre (en Argentina) bajo la dirección de Ridley Scott y con un elenco que incluye a Lady Gaga (como Patrizia), Adam Driver (Maurizio) y Jared Leto (Paolo Gucci), entre otros.

“El reto fue tratar de mezclar todos estos diferentes puntos de vista en una sola narrativa y entender en dónde estaba la verdad”, detalló la autora. Sara considera que la historia de la familia Gucci es también la del desarrollo y evolución de la industria de la moda italiana y cómo nombres que hoy son mundialmente conocidos como Gucci, Versace y Ferragamo pasaron de ser pequeños negocios familiares a convertirse en grandes marcas a nivel mundial.

Trailer de House of Gucci

La casa Gucci (House of Gucci), publicado por Ediciones Camelot con traducción de Rubén R. Cubiella, abarca el recorrido de la firma italiana de productos de lujo fundada en 1921 por Guccio Gucci (de quien Maurizio fue nieto y heredero). “Esto es más que historia de la moda, es familiar y es una lección de historia sobre las relaciones entre Italia y Estados Unidos, así que hay algo para todos”, comentó.

La escritora comparte que desde que concibió la novela pensó que podría ser vista en la pantalla grande, por lo que muchas de las escenas que redactó las hizo pensando en ello pero que su trabajo haya sido tomado por Ridley Scott, Gaga y Driver, entre otros, es algo más allá de lo que pudo pensar. “Es surreal”, señaló.

No esquiva la polémica

Sara Gay Forden explicó que si bien buscó estar en contacto con los miembros de la familia, no todos accedieron. “Entiendo que hay mucha tragedia personal en esta historia, así que estoy muy consciente de que la familia tal vez no esté feliz de que estos eventos sean publicados de nuevo”, reflexionó.

En el caso de Patricia Gucci, hija de Paolo (nieto de Guccio), declinó la invitación a ser entrevistada para hablar más acerca de su padre y el rol que tuvo en la familia. “No quiso cooperar con el libro”, señaló Forden.

Con quien sí pudo estar en contacto fue con la otra Patricia, Reggiani, quien fue condenada en 1998 por el asesinato de su marido y salió de la cárcel en 2016. Sin embargo, al momento en que Forden trabajaba en su novela, Reggiani seguía presa. “Tuvimos correspondencia, así que le escribí y ella me respondía de vuelta contestando mis preguntas. Fue muy abierta acerca de su relación con Maurizio y sus primeros años de matrimonio”, finalizó.