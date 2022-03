“Así lo hubiera titulado él”: la chicana de Rodrigo Lussich al informar la separación de Jorge Rial

Este lunes comenzó el nuevo programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Socios del espectáculo (eltrece) es la propuesta que encabeza la dupla que condujo Intrusos (América) hasta enero de este año. Excompañeros de Jorge Rial, los periodistas no pudieron evitar empezar el flamante ciclo con la noticia de la separación de su exjefe de la nutricionista Romina Pereiro. Hasta se animaron a hacerle un sutil pase de factura al animador.

Al presentar la noticia en cuestión, que fue confirmada en las últimas horas por el propio protagonista, Lussich dijo, desafiante: “Estamos hablando de la… podemos decir, escandalosa separación de Jorge Rial. Así lo hubiera titulado Rial si hablara de otros, ¿por qué no lo haríamos con él?”. Luego, añadió que tanto él como Pallares sabían desde hace “bastante tiempo” que el periodista, ahora en C5N, estaba en crisis con Romina Pereiro.

En tanto, Lussich reveló que Rial vive solo “desde hace varios meses en un departamento de Palermo”, y con picardía dijo que “tal vez allí, suceden cosas”, en relación a los rumores que indican que estaría teniendo relaciones con otras mujeres en ese lugar. Sin embargo, aclaró que sería “un poco aventurado hablar de tercera en discordia” en cuanto a los motivos del fin del vínculo, que estarían más bien relacionados a la pandemia.

La chicana de Rodrigo Lussich al informar sobre la separación de Jorge Rial

En otra sección, llamada “Inti-cam”, Lussich y Pallares le hablaron a Rial de manera directa y ventilaron parte de su intimidad como excompañeros. “Vos sabés, Jorge, que tuvimos una época muy buena...”, le dijo Rodrigo mientras miraba al objeto fílmico, a lo cual Adrián acotó: “La tenemos”. Así, quiso explicar que todo está bien entre ellos. Al mismo tiempo, el exconductor de Los escandalones admitió que “alguna vez” discutieron al aire con su excompañero, pero aclaró que le tiene “mucha gratitud”.

Asimismo, contaron que cuando Rial se fue de Intrusos, dejó inmediatamente el grupo de WhatsApp del programa: “Me acuerdo que dijo me tienen las bo... llenas. Él dijo: ‘Sigan en el chat paralelo, total acá no tiene sentido ya que tienen el otro’. Y me nombró administrador”.

Después, Rodrigo le dijo: “Vos, en un momento, te pusiste de novio con la Niña Loly. Pasás de chimentero a celebrity. En un momento, te gustó, Jorge. Entonces, ahora viene la del otro lado, que es un tema más difícil, que yo sé que él está que no quiere que le vayan encima, pero estábamos del otro lado del mostrador”.

Casi como abogado del diablo, Pallares contrapuso que “cada vez que Rial se separo se puso al frente de la situación, se tiró arriba de la granada” y “se echó la culpa él”. “Siempre se hizo cargo y en este caso hizo lo mismo”, añadió.

La palabra de Rial

En diálogo con el mismo programa, Rial dijo que está “solo” y “elaborando el duelo”. Ante la pregunta de la periodista Karina Iavícoli sobre si existía “alguna posibilidad de retornas con Romina”, el conductor de Argenzuela contestó: “Sí, claro, ¿Cómo no va a haber posibilidades?”, y contó que habla con ella “todos los días y varias veces”.