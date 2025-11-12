El polémico descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

La visita de María Eugenia ‘la China’ Suárez a la Argentina reavivó un par de escándalos mediáticos. En medio del escándalo por su nota fallida con Luzu TV, la actriz recogió los guantes y apuntó nuevamente contra Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, en un mensaje en redes que no tardó en circular.

Benjamín Vicuña y la "China" Suárez junto a sus hijos Magnolia y Amancio, en tiempos felices Instagram: @sangrejaponesa

Todo comenzó cuando la cuenta de X Chinardi, perfil que comparte contenido relacionado con la actriz y Mauro Icardi, lanzó una fuerte advertencia sobre el actor chileno: “Pongan la pava, que mañana (por este miércoles) es el día B. Acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones, le pida al padre de sus hijos que no filtre más nada a la prensa”.

La China Suárez apuntó nuevamente contra Benjamín Vicuña (Foto: Captura X)

El mensaje no pasó inadvertido por la ex Casi Ángeles, que minutos después respondió: “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas, todo con respecto a mis hijos, pero es más fuerte que él llorar en cámara”.

En ese sentido, Guido Zaffora brindó detalles al respecto en DDM (América TV). “Lo que pasa es que acá se pudrió todo. El tema es que la China Suárez habla en este tuit y dice que Benjamín Vicuña es el que filtra información a los medios”, indicó.

La China Suárez y Benjamín Vicuña no logran ponerse de acuerdo (Foto: Captura TV)

Por su parte, Tatiana Schapiro comentó que antes de fin de mes ella quiere volver a Turquía, donde reside junto a Mauro Icardi, su actual pareja. “Pero los chicos se quedan acá hasta el 30. Por lo menos están con el padre, el gran problema es lo que planteaba ayer Guido, las fiestas y qué va a pasar con eso”, deslizó.

“La situación que están teniendo los abogados en este momento es cómo continúa todo, los próximos dos meses, fiestas más vacaciones”, continuó la periodista, mientras que Zaffora retomó: “Y hoy se acaba de truncar el acuerdo Vicuña-China”.

La confirmación del panelista es sobre el conflicto de la cantidad de días que Magnolia y Amancio Vicuña deberían pasar con cada uno de sus padres. Sin embargo, el tuit de la artista desató la furia del actor trasandino. “Yo quiero decir algo de Vicuña, no por defenderlo porque no lo necesita... Yo tenía una nota con él el sábado en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Vicuña no quería hacer la entrevista, yo tuve que llamarlo antes”, comentó Guido sobre la negativa de Benjamín ante la posibilidad de hablar sobre su expareja.

Y completó: “Yo quiero decir que ante esta situación, Vicuña prefirió el silencio. Pero bueno, es verdad que hay muchas versiones cruzadas y un quilombo tremendo entre la China y Benjamín”.

Pero aquel tuit no fue el único que desató polémica. La actriz también recurrió a su cuenta para aclarar su postura y desmentir las especulaciones sobre la cancelación de su entrevista con el ciclo de streaming de Diego Leuco, donde iba a hablar de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, su último proyecto.

El posteo de la China Suárez

“Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió y sostuvo su preferencia por Leuco como entrevistador: “Ellos querían que fuera a Nadie dice nada, y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado antes y la había pasado muy bien”. De esa manera, reafirmó que todo se debió a un malentendido en la organización y que ella no pidió la presencia de Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV, en la entrevista, hecho que aparentemente habría llevado al canal a cancelar la nota.