El gesto de Lali Espósito cuando se enteró del nacimiento de la hija de Benjamín Amadeo

Luego de que Benjamín Amadeo anunció el nacimiento de su hija, Lali Espósito fue una de las primeras en reaccionar a través de las redes sociales. El cantante publicó en Instagram la primera foto de Andes, fruto de su relación con Marina, y su expareja le respondió inmediatamente.

La publicación fue realizada por el artista en su cuenta de Instagram. “Quiero contarles con inmensa alegría que ayer al mediodía llegó nuestra hija Andes. Desbloqueamos un nivel de amor y emoción que nos era desconocido”, escribió junto con una foto de la manito de la recién nacida.

Benjamín Amadeo publicó la primera foto de Andes, su primera hija Instagram: @benjamadeo

Entre los muchos famosos que comentaron la publicación y enviaron felicidades al actor, una de las primeras fue Lali. La actriz, que había sido pareja de Amadeo, dejó cinco emojis de corazones en el posteo y manifestó su alegría.

La reacción de Lali Espósito al enterarse de que Benjamín Amadeo fue papá Instagram

Dentro de la larga lista de celebridades que comentaron la publicación, aparecen también nombres como Pilar Gamboa, Isabel Macedo, Dalma Maradona, Marco Antonio Caponi, Luciano Cáceres, Meme Bouquet, Gianinna Maradona, José María Listorti, Ángela Leiva, Jazmín Stuart, Verónica Lozano, Agustina Cherri y Abel Pintos, entre otros.

Amadeo y Lali habían comenzado a salir en 2010, cuando ambos compartían elenco en Casi Ángeles. Luego de cinco años de relación, se separaron en 2015.

Lali Espósito junto a Benjamín Amadeo Archivo

Al poco tiempo el actor conoció a Martina, con quien tuvo a su hija recién nacida. Al ser ajena al ámbito artístico, mantuvieron una relación de bajo perfil desde el comienzo y recién se los vio juntos públicamente en septiembre del 2016 en la avant premiere de la película La última fiesta.

Además del mensaje ya mencionado confirmando el nacimiento y expresando sus sensaciones, el cantante también reconoció el esfuerzo de su pareja: “Todos los aplausos y medallas para la madre que dejo todo. Una locura total. Gracias a todos por los mensajes. Estamos flasheando”.

Benjamín Amadeo junto a Martina, su pareja actual Gerardo Viercovich

La noticia la había dado por primera vez Amadeo en octubre. En medio de un show en el Teatro Coliseo, se detuvo durante unos segundos e invitó a Martina a subir al escenario.

Ante la sorpresa de todos y después de una breve introducción de la canción, hizo el anuncio de que estaban esperando una hija: “Va a llevar unos meses y créanme, me ayudo muchísimo a terminar la canción. Estamos esperando una hija con mucha alegría. Y con mucha alegría lo comparto con ustedes”.

El enojo de Cris Morena con Benjamín Amadeo

Justamente con respecto a su época en Casi Ángeles donde entabló su relación con Lali Espósito, hace algunos meses el actor recordó el reproche que le hizo Cris Morena en una ocasión. “Cuando uno está en un set, hay una frase que es ‘Benja, liberado’, que es que terminó tu día y te podes ir”, recordó en Los Mammones.

Convencido de que había escuchado esa frase, decidió retirarse del set e irse a disfrutar de su tiempo libre: “Yo salí, entonces Claudia, que era nuestra compañera de producción, me dijo: ‘Benja, andá a cambiarte’, pero yo escuché que estaba liberado, así que me fui al cine que está cerca de la autopista y me compré unos pochoclos”.

Luego de recibir una llamada donde le preguntaban dónde estaba, tardó 40 minutos en volver al set y Cris se molestó: “Entré al estudio y veo a Cris salir del control. Entré pidiendo disculpas. ‘¿Dónde te pensás que estás?’. No le mentí, le dije que estaba en el cine. Un beso grande a Cris”.